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Беларус е спряла ретранслаторите след ултиматума на Зеленски

Украинският президент съобщи, че Русия прехвърля ПВО-установки към Москва и Валдай и оголва регионите

24 Юни 2026Обновена
Володимир Зеленски
Володимир Зеленски

Володимир Зеленски заяви, че ретранслаторите на границата между Беларус и Украйна са спрели да работят. Става дума за ретранслатори, които според президента на Украйна се използват за насочване и коригиране на удари по Украйна от територията на Беларус.

На 19 юни Зеленски поиска от Александър Лукашенко ретранслаторите да бъдат премахнати и предупреди, че ако това не бъде направено в рамките на една седмица, Украйна сама ще предприеме действия. Лукашенко не коментира публично думите на Зеленски.

През последните дни украинските граничари са регистрирали намаляване на интензивността на навлизането на руски ударни дронове през Черниговска област и липса на масови прелитания на дронове тип „Шахед“ по протежение на беларуско-украинската граница, заяви говорителят на Държавната гранична служба на Украйна Андрей Демченко.

Според Зеленски главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна Александър Сирски и разузнаването са му докладвали, че ретранслаторите вече не работят. Засега обаче не е известно дали оборудването е демонтирано или не.

Той също така призова Минск да спре доставките на петролни продукти от Беларус за руската армия, като нарече Беларус „основния доставчик“ на гориво за въоръжените сили на Руската федерация.

Освен това украинският президент заяви, че „Дадох указания на нашите разузнавателни служби и на военните да предприемат превантивни действия срещу обектите, които руснаците използват, за да разширяват мащаба на войната.

В момента руското ръководство прехвърля все повече системи за противовъздушна отбрана към Москва, Валдай и моста на Путин през Керченския проток, за сметка на противовъздушната отбрана в други райони.

Само в Московска област те са съсредоточили стотици пускови установки за системите С-400, С-500 и „Панцир“.

От други региони на Русия те са прехвърлили близо 90 пускови установки за противовъздушна отбрана във Валдай, а там се сформира и специална дивизия за ПВО, която да защитава мира и сигурността на руското ръководство.

За сравнение, във всички останали направления в Русия и около другите ѝ градове сега има само по няколко пускови установки на място. Това са техните приоритети. Те защитават собствената си власт – защитават източника на тази война.

Повече от 60 руски региона вече изпитват недостиг на горива. Освен това се наблюдава рязко увеличение на цените на бензина и дизела, при условие че тези горива изобщо са налични.

Според информации руските служби за сигурност дори предлагат да бъде отложена или напълно отменена процедурата по излъчване на кандидати от управляващата партия „Единна Русия“ за Държавната дума. Следващата имитация на избори беше насрочена за септември, а според разузнавателните данни сега виждаме, че Русия не е сигурна как ще се развият събитията дотогава.“

 

 

 

 

 

 

 

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Володимир Зеленски, Беларус

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