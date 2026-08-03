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Зеленски продължава с рокадите по върховете

Президентът отзова посланика в САЩ

03 Авг. 2026Обновена
Игор Клименко и Рустем Умеров
Игор Клименко и Рустем Умеров

Президентът на Украйна Володимир Зеленски потвърди назначаването на Рустем Умеров за ръководител на Службата за външно разузнаване на Украйна. Освен това президентът съобщи, че Игор Клименко ще стане новият секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на страната (СНСО), пост който досега се заемаше точно от Умеров.

Зеленски освободи и Олга Стефанишина от поста на посланик на Украйна в САЩ. Причината за уволнението не е посочена в официалния документ. На страницата си във Facebook Стефанишина заяви, че е подала оставка по собствено желание. 'Това е мое собствено решение, продиктувано от лични обстоятелства, които бяха обсъдени по-рано'', написа тя.

Рустем Умеров, политик и бизнесмен от кримскотатарски произход, бе министър на отбраната на Украйна от 2023 до 2025 г, когато стана секретар на СНСО. Като такъв, Умеров участваше активно в международни преговори, включително с Русия, САЩ и европейски партньори по теми като мирни преговори, оръжейни доставки и сигурност.

Игор Клименко дълго беше шеф на полицията, а от 2023 до тази година бе и министър на вътрешните работи на Украйна. През юли той подаде оставка и Зеленски го предложи за секретар на СНСО.

СНСО е ключова структура в Украйна в сферата на сигурността. Съветът координира работата на силовите ведомства - Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Службата за сигурност на Украйна (СБУ), разузнаването и граничните служби.

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Ключови думи:

Володимир Зеленски, Игор Клименко, Рустем Умеров

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