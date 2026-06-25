Тръмп похвали Зеленски

Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде положителна оценка на действията на украинския президент Володимир Зеленски във войната с Русия.

„Каквото и да се говори, той се справя доста добре. Най-малкото успява да се задържи. От двете страни загиват много хора, но мисля, че той се справя добре“, заяви Тръмп на пресконференция с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, отговаряйки на въпрос дали според него Зеленски в момента печели войната.

Стопанинът на Белия дом също така нарече украинския президент „смел“, като отбеляза, че той разполага с „отлична техника“, „отлични хора“ и „бойци“.

Преди това Тръмп се срещна със Зеленски на срещата на върха на Г-7 във Франция. Според източници на "Файненшъл таймс" американският президент е останал „изключително впечатлен и окуражен“ от украинските удари по руска територия и е разговарял продължително с украинския лидер по тази тема.

Източници на "Киев индипендънт" твърдят, че Тръмп е посъветвал Зеленски да действа „по-смело“ спрямо Русия. По-конкретно, той е подчертал, че Владимир Путин едва ли ще предприеме реални стъпки към мирни преговори без сериозен натиск. Американски представител е уточнил пред изданието, че Тръмп вярва в принципа „мир чрез сила“.

Източници на "Политико" също съобщиха, че по време на срещата на върха на Г-7 Тръмп е заявил готовност да подкрепи Украйна и да засили натиска върху Русия.

От своя страна събеседници на "Блумбърг" твърдят, че президентът на САЩ и неговото обкръжение вече смятат, че Москва няма да успее да постигне победа на бойното поле, докато позициите на Киев се засилват.