Русия се опита да убие германски доставчик на дронове за Украйна

„Агенти за еднократна употреба“, наети от руските разузнавателни служби, са наблюдавали Щефан Туман, изпълнителен директор и главен инженер на германския стартъп Donaustahl, когото са планирали да убият. Компанията произвежда оръжия и електроника от 2023 г., предимно бойни дронове, които се доставят на украинските войски.

Доклад на Федералната служба за защита на конституцията (BfV), германската служба за вътрешно разузнаване, класифицира разследването за Туман като предполагаем заговор за убийство, пише Die Ziet, който е прегледал документа и други материали по делото. Според вестника друга германска оръжейна компания е под наблюдение от руските разузнавателни служби и разследващите не изключват възможността животът на нейния изпълнителен директор също да е в опасност. През 2024 г. в Германия беше осуетен опит за покушение срещу Армин Папергер, главен изпълнителен директор на Rheinmetall, най-голямата европейска компания за отбрана.

Германските служби за сигурност получили информация от чуждестранна разузнавателна служба, че Туман е във високорискова група през декември 2025 г., отбелязва Die Zeit. Малко след това баварските власти арестуваха Сергей Н., който е наблюдавал дома на главния изпълнителен директор на Donaustahl. Той беше освободен от ареста, преди следователите да анализират мобилните му телефони, избяга със семейството си в Испания и оттам се свърза с руските си куратори.

Анализът на телефонните данни на Сергей Н. разкри, че той очевидно е поддържал контакт с руското разузнаване, съобщава Die Zeit. Разследващите също така научиха за опити за наблюдение на бащата на Туман за информация относно местонахождението на сина му.

През март 2026 г. Сергей Н. е арестуван в Испания (германски съд обаче включва в заповедта за арест само подозрение за шпионаж, а не за опит за убийство), а Алла С. е арестувана в Северен Рейн-Вестфалия.

Разследващите бързо разбират, че Сергей не е професионален агент, а „еднократен“. Той е зидар от Харков, наскоро преместил се да живее в Германия със семейството си. След като Сергей се преместил в Испания, Алла С., румънка, също смятана за “еднократен агент”, е продължила да шпионира Туман.

Вербуването на уязвими лица с ниски доходи, често с криминално досие, предимно чрез приложения за незабавни съобщения, се е превърнало в характерен подход на руските разузнавателни агенции, които загубиха много от своите шпиони в Европа по време на войната срещу Украйна. На тези агенти за еднократна употреба, сред които често има украинци, бягащи от войната в страни от ЕС, се предлагат добри заплати за наблюдение, саботаж, палеж и вандализъм.

“Владимир Путин все повече разчита на хибридна война, която му позволява да отрича участието си във враждебни действия”, пише Джак Джармон, който е бил технически съветник на USAID към руското правителство през 90-те години, след това е преподавал международни отношения, а сега е член на редакционния съвет на PostPravda.info. Разходите са ниски, но хибридните операции всяват страх и раздор сред населението и това им позволява да тестват и анализират реакцията на Запада – както във военен, така и в политически план, отбеляза Джармон.

Туман многократно се е изказвал остро за войната на Русия срещу Украйна и агресивните ѝ действия срещу Европа. „Русия не иска мир. Тя иска унищожението на Запада. Аз съм просто дребна рибка, но насочвам всичките си сили срещу тези амбиции,” написа той в LinkedIn.

Туман, който е под засилена охрана, публикува и писмо от прокуратурата относно случая си и пише: “Скъпи московски подчинени... няма да ме пречупите”.



Аналогии

Само за една седмица бяха извършени два опита за покушение срещу ръководителите на компании, разработващи бойни безпилотни летателни апарати в Русия.На 29 юли в Тула беше извършен опит за покушение срещу Андрей Черезов, изпълнителен директор на компания, която произвежда FPV дронове Ovod. Неизвестен нападател е произвел няколко изстрела по него във входа на сградата, където той живее. Черезов е бил хоспитализиран.Владимир Ткачук, изпълнителен директор на завод „Уралдроун“, който произвежда дронове „Упир“, бе тежко ранен в Свердловска област. Според 66.RU колата му е експлодирала в село Болшой Исток близо до Екатеринбург. Ткачук е откаран в интензивно отделение, а охранителят му е убит. Ткачук е и администратор на Z-канала „Обсебен от войната“ (над 660 000 абонати).