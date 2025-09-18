Великобритания арестува още трима руски шпиони

Във Великобритания са арестувани трима души, заподозрени в шпионаж в полза на Русия, съобщи полицията в Лондон. Заподозрени са двама мъже и една жена. Те са били задържани в графство Есекс. Домовете им са обискирани, а след ареста те са пуснати срещу гаранция.

Тримата се подозират в оказване на помощ на чужда разузнавателна служба, като разследването се води по приетия неотдавна закон за националната сигурност. Подробности по конкретното обвинение не са известни. Не е ясно и от каква националност са.

През тази година британските съдилища разгледаха две големи дела, свързани със сътрудничество с руските спецслужби - за подпалването на склад със стоки за Украйна и предполагаемо похищение на бизнесмена Евгений Чичваркин по поръчка на руската частна военна компания "Вагнер", както и за българи, които са били вербувани от руските служби и са готвили отвличане на журналиста Христо Грозев. По двете дела има произнесени осъдителни присъди. Българите получиха от 5 до 10 години затвор. Обвиняемите за подпалването на склада са признати за виновни, но още не е определено наказанието им.

От полицията подчертаха, че новите арестувани не са свързани с тези дела.

Още шпиони

В Литва бе разкрита терористична мрежа, свързана с Русия, която стои зад четири терористични акта в Германия, Великобритания и Полша. За международно издирване са обявени трима души, сред които е Андрей Бабуров, капитан втори ранг и екс командир на подводница от проекта 641. Другите двама са Томаш Стабачинскас и Даниил Громов, който се подвизава още под името Ярослав Михайлов.

По данни на следствието, през 2024 г. чрез компаниите DHL и DPD диверсантите са изпратили колети със самоделни взривни устройства, които са избухнали в логистични центрове и са предизвикали пожар. Освен това групата се опитала да подпали и търговския център на IKEA във Вилнюс. В делото фигурират 15 граждани на Русия, Украйна, Литва, Латвия и Естония. Изпълнителите са набирани през Telegram и са получавали заплащане в криптовалута.