Каква е съдбата на разобличените в САЩ руски шпиони

Вместо да бъдат наказани заради провала си в САЩ, обменените руски шпиони са назначени на доходни длъжности

Точно преди 15 години, през юли 2010 г., Русия обмени разобличени в САЩ шпиони за излежаващи наказание за шпионаж четирима руски граждани: Игор Сутягин, Александър Запорожки, Генадий Василенко и Сергей Скрипал, когото агенти на Кремъл по-късно се опитаха да отровят в Солсбъри. Това беше най-големият провал на руското разузнаване. Обменът се състоя в неутрална Виена, а в Москва с шпионите се срещна Путин, с когото те бяха песента "С чего начинается Родина". Руската пропаганда нарече неудачниците "опитни разузнавачи" и обвини за техния провал избягалия на запад Александър Потеев. В действителност обаче шпионите са се държали твърде фриволно: някои от тях са посетили руското консулство в Ню Йорк, за да вземат акт за раждане на сина си, а Анна Чапман се е обадила по обикновен мобилен телефон на баща си в Москва, за да му се оплаче от ФБР.

След след завръщането си в Русия

провалените шпиони основават нетърговско сдружение "Орешок",

за да си построят вилно селище в Подмосковието.

"Орешок" е регистрирано на 23 март 2011 г. в Москва, като съучредители са 15 души. "Имаше идея да си построят вили на едно място и заедно да отбелязват празниците. Свързаха се с директора на външното разузнаване Михаил Фрадков и той им каза да си изберат терен в Подмосковието. Той ще се погрижи за останалото. Първо избраха Подолск, но трима не бяха съгласни. После се спряха на Дмитровския район, но други казаха, че трудно ще стигат до там", разказва източник на The Insider.

Собственик на жилището, където е регистрирано сдружението, е Михаил Куцик, който е избран и за председател. Куцик шпионирал в САЩ под името Майкъл Зотоли и е сменил множество професии. Основната му задача била да приема кодирани радиосъобщения от генералното консулство на Русия в Сиатъл, както и да организира тайници за пари и фалшиви документи в случай на провал.

Съпругата на Куцик - Наталия, също е сред съучредителите на "Орешок". В САЩ тя пребивавала с фалшиви канадски документи на името на Патрисия Милс. Когато от ФБР почукали на вратата им,

те бързо си признали, че работят за руското външно разузнаване.

Всъщност двамата сами се разобличили, защото след раждането на по-големия си син Алекс, те освен американските му документи, получили и руски акт за раждане от генералното консулство на Русия в Сиатъл. ФБР намерило този документ при претърсването на дома им. Сега Александър завършва Московския международен институт, а по-малкият им син Валентин играе футбол за московския клуб Juventus black 2008, без обаче да има особени успехи.

Провалилите се шпиони пък се трудоустроили в "Транснефт", който се управлява от колегата на Путин в дрезденската резендентура на КГБ Николай Токарьов. Куцик бил назначен за директор на департамента за организация и провеждане на търгове, а съпругата му - за PR директор. От данъчните им декларации става ясно, че месечната заплата на Куцик е почти 2,5 млн. рубли /26 800 евро/, а на жена му - 2,8 млн. /30 000 евро/.

Семейството си купило акции от "Газпром" и всяка година получава дивиденти. Освен това ги канят да четат лекции в Академията към Комитета за национална сигурност на Казахстан и Академията към службата за сигурност на Узбекистан.

Друг член на "Орешок" е Павел Капустин, който шпионира в САЩ с документите на Кристофър Метсос. Истинският Метсос починал на 5-годишна възраст и е погребан в предградие на Торонто. Капустин е единственият от групата, когото американците не могли да арестуват. ФБР го обяви за издирване. "Възможно е Метсос да е избягал в Русия. Той много пътува по света. Може да носи очила и да си е пуснал мустаци. Тренира бойни изкуства и има черен пояс. Има белег на гърдите и следи от изгаряне", пише в бюлетината на ФБР.

В биографията на Капустин има много бели петна. Например още преди "спецкомандировката" му в САЩ той е разследван за изчезването в Москва на мъж на име Попов, който вероятно е бил убит. Оперативните работници се интересували как са попаднали сим-картите на изчезналия Попов в Капустин. Разследването обаче е било бързо прекратено.

В САЩ Капустин зареждал тайниците за семейство Куцик, а те предавали парите на други сътрудници на резендентурата. Когато започнали арестите на шпионите, някой е предупредил Капустин, който моментално изчезнал. По искане на Интерпол той е арестуван в Кипър, откъдето се канел да излети за Будапеща. На разпита той веднага си признал, че е полковник от Службата за външно разузнаване. Пуснали го под гаранция от 30 000 долара и той пак изчезнал.

Капустин бил прехвърлен в Северен Кипър, оттам - в Сирия,

откъдето излетял за Русия. Кипърските власти отказали да предадат на ФБР иззетия лаптоп на шпионина, но той и без това се оказал безполезен, защото всички файлове на него се самоунищожили. Твърди се, че Капустин бил подпомогнат в бягството от един от членовете на Прогресивната партия на трудовия народ на Кипър /бившата комунистическа партия на Кипър/, който е бил вербуван още от КГБ.

Първоначално Капустин бил скрит в Москва, в конспиративна квартира на външното разузнаване, като той използвал няколко документа за прикритие. Дори сега той трябва да спазва всички мерки за сигурност: за последните 12 години само веднъж е летял в Санкт Петербург и обратно, а в разговорите се представя като Павел Камешкин. Постоянно сменя сим-карти, смартфони и рядко ползва интернет.

За да не губи физическа форма обаче редовно посещава спортни зали. По заръка на Путин Капустин е трудоустроен от Сергей Кириенко, който тогава оглавява "Росатом" - той е съветник на генералния директор в АО "ТВЭЛ", което произвежда ядрено гориво.

В управлението на "Орешьок" влизат и Андрей Безруков и съпругата му Елена Вавилова. В САЩ те се подвизавали като Доналд Хауърд Хийтфийлд и Трейси Лий Ан Фоли. Двамата работели по линия на политическото разузнаване на КГБ-СВР и за 20 години шпионска дейност завързали многочислени контакти в САЩ и Канада.

Безруков имал прекрасно образование - учил е в Лондонската школа по икономика, има степен магистър от Харвардската школа "Кенеди", завършил е бакалавърска степен в икономическия факултет на Йоркския университет в Торонто. А съпругата му Трейси открила собствена туристическа агенция, специализирани в турове във Франция, след което се прехвърлила да работи в сферата на недвижимите имоти.

Андрей Безруков и Елена Вавилова

По указание на Путин шефът на "Роснефт Игор Сечин назначил Безруков за свой съветник, а собственикът на "Норилски никел" Владимир Потанин уредил Вавилова в своя секретариат. По данни от данъчните Безруков заработва 2,1 млн. рубли месечно, а Вавилова - почти 200 хиляди.

Заедно с ветерана от спецназа на ГРУ Андрей Бронников

Вавилова публикувала и роман - "Жената, която умее да пази тайни",

както и ред други книги. Тя често участва в телевизионни предавания, но в политиката не се меси.

Съпругът й обаче е член на Съвета по външна и отбранителна политика и чест гост на пропагандистките програми. За всички беди на Русия той обвинява САЩ, а Украйна нарича "куче на верижка", за което трябва "да се говори със стопанина му".

Безруков се старае да не напада много ЕС и НАТО и според The Insider това се дължи на факта, че той има кипърски паспорт и често посещава Европа.

Освен Кипър той посещава и Италия и Великобритания.

Синовете им са много по-практични - те се отказали от фамилията на родителите си. По-големият от братята - Тим, взима фамилията Флеминг - като писателя Ян Флеминг, автор на Джеймс Бонд, а по-малкият Алекс сега е Форн. Братята пътешестват по света и през 2017 г. дори са посетили САЩ, откъдето са били депортирани заедно с родителите си. Те си върнаха канадското гражданство през съда и по някои данни вече не живеят в Русия.

Друг член на "Орешок" е полковникът от КГБ-СВР Михаил Васенков, който живее в САЩ под името на починалия през 1942 г. тригодишен Хуан Жозе Лазаро Фуетес. Той започва шпионската си кариера през 1975 г., когато като "испански бизнесмен" посещава Перу. През 1983 г. той се оженва за перуанската журналистка Вирджиния Пелаез, която има леви възгледи. По време на снимки Пелаез е отвлечена от групировката Революционно движение "Тупак Амару" и е заставена да чете обръщение към правителството на Перу. След този инцидент семейството се прехвърля в САЩ.

В Ню Йорк Васенков работи като фотограф и оглавява нелегалната резедентура на Първо главно управление на КГБ, където влизат журналисти, бизнесмени и членове на младежки организация от левия спектър. През 1990 г. със секретен указ на Върховния съвет на СССР той е удостоен със звание Герой на Съветския съюз. Директорът на Службата за външно разузнаване Сергей Наришкин нарича Васенков изключителен разузнавач.

Михаил Васенков

Васенков попада в полезрението на ФБР през 2002 г. покрай съпругата си, която работейки за испаноезичния вестник El Diario La Prensa, се възхищавала от Фидел Кастро и Уго Чавес. ФБР сложило подслушвателни устройства в дома им и скоро записало как Васенков инструктира жена си за начините за връзка с Москва. В друг запис подпийналият шпионин ругаел Центъра, че недооценява неговата работа.

След ареста си през 2010 г. Васенков до последно не признава, че работи за руското разузнаване. Прекършва се едва когато в килията му идва избягалият в САЩ Потеев, който му показал личното му дело, взето от Москва. На срещата със сътрудник към посолството на Русия Васенков обявил, че

не иска да се връща в Русия, и помолил американците да го депортират в Перу.

През всичките тези години в Москва го чакала съпругата му Марина. Когато те се срещнали след дълги години раздяла, той бил вече на 68 г., а тя - на 65 г. Васенко също се уредил с доходна работа - в секретариата на шефа на Фелдералната служба за изпълнение на наказанията Генадий Корниенко, който също по-рано работил в КГБ-ФСБ-ФСО. Перуанската му съпруга започнала работа в РИА "Новости". Външното разузнаване им купило и жилище на стойност 50 млн.рубли.

Двамата обаче не ги свъртало в Москва и постоянно летяли до Мадрид и Амстердам, с което предизвикали съмнението на Федералната служба за сигурност. През 2013 г. все пак им разрешили да се върнат в Перу. През април 2022 г. Васенков починал в Куско. Опелото било по древен обичай на инките, а след кремацията неговият прах бил пренесен в Москва и погребан там.

В "Орешок" влезли и Владимир и Лидия Гуриеви. До ареста им в Ню Йорк те били известни като Ричард и Синдия Мърфи. Лидия била вицепрезидент на компанията Morea Financial Services и влизала в обкръжението на спонсора на Демократическата партия Алън Патрикоф. Съпругът й събирал информация за политиката на САЩ в Близкия изток. В Ню Джърси шпионите живеели нашироко и въпреки забраната на Центъра, си купили къща за половин милион долара в едно от предградията. Подслушването на ФБР установило контакти на Гуриеви с Капустин и Куцик.

След обмена Лидия започнала работа в Внешторгбанк с годишна заплата от 18,5 млн. рубли, а мъжът й - в инвестиционния фонд Pangeo Capital, чийто собственик Юрий Кудимов през 1980-те години е бил депортиран от Великобритания за шпионаж. След като завършил Висшата школа на КГБ Кудимов влизал в т.нар. клуб на учениците на знаменития съветски разузнавач Ким Филби и под прикритието на журналист от "Комсомолская правда" и "Ново време" шпионирал в Англия и Мексико. След като се заема с бизнес, през неговите структури минава голяма част от финансирането на "опозиционните" партии в Европа. Така през 2014 г. той е спонсорирал предизборната кампания на Марин Льо Пен във Франция. През юни 2024 г. Литва лиши Кудимов от гражданство "за заплаха за националната безопасност".

Друг член на "Орешок" е Михаил Семенко, който живеел в САЩ под собственото си име и работел в туристическата агенция Travel All Russia. За първи път той бил засечен от ФБР две години преди ареста си, когато от интернет кафе във Вашингтон предавал информация на шофьора на паркирания недалеч автомобил на руското посолство.

Михаил Семенко

След завръщането му в Русия, външното разузнаване му купило жилище и вила в Подмосковието. Семенко започнал работа в металургичната компания "Мечел", където заплатата му е 550 000 рубли месечно. Той много пътешества по света и през последните шест години е бил в Казастан, Виетнам, Япония, Китай, Турция, Бахрейн, Малдивите.

В управлението на "Орешок" влиза и бившият сътрудник на КГБ Василий Кущенко, който по-рано шпионира под прикритието на дипломат в Кения. Той не е в списъците за обмен, но е баща на най-знаменитата шпионка от компанията - Анна Чапман, наречена "агент 90–60–90".

Външното разузнаване вербува Анна Кущенко, докато тя учи в Руския университет за дружба на народите. По време на туристическо пътуване до Лондон Кущенко се запознава със сътрудника в звукозаписно студио Алекс Чапман. През 2002 г. те се оженили и заживяли в Москва. След като Анна завършила, се прехвърлили в Лондон. Там основали компанията Southern Union и чрез кухи фирми помагали на граждани на Зимбабве, живеещи във Великобритания, да изпращат пари в родината си.

Анна Чапман

Семейният живот обаче не потръгнал и Чапман се връща в Русия, където се преориентирала към недвижимите имоти. И там се провалила. В началото на 2010 г. атрактивната шпионка била изпратена в САЩ. Там тя попаднала почти веднага в полезрението на ФБР, докато изпращала съобщения на своя куратор, работещ под прикритието на дипломат в руското представителство на ООН в Ню Йорк.

Няколко дни преди ареста с Чапман се свързал агент на ФБР, който се представил за нейния нов куратор, като я помолил да предаде фалшив американски паспорт и подаръци за един от зам.директорите на руското външно разузнаване. Чапман усетила, че нещо не е наред, паникьосала се, свързала с всички останали членове на шпионската мрежа и се обадила на баща си в Москва по обикновен мобилен телефон.

Баща й я посъветвал да се яви в полицията и да съобщи, че срещу нея се готви провокация. Когато Чапман се появила в полицията, била задържана и й било предявено обвинение в незаконно сътрудничество с руското разузнаване. След няколко дни английските власти я лишили от британското й гражданство.

След обмена

Чапман не била наказана за глупавото си поведение,

а била наградена с жилище на "Арбат" и земеделски участък в Подолския район. Тя станала съветник на директора на Фондсервисбанк Александър Воловник и останала на тази длъжност до 2024 г., когато шефът й бил осъден на 19 години затвор за многомилиардни злоупотреби.

Междувременно ексшпионката влязла в прокремълското движение "Млада гвардия", започнала да продава собствена линия дрехи и води на РЕН ТВ невзрачната програма "Тайните на Чапман", където хвали Путин и громи Запада. Редовно пътува до Неапол, Дубай, Турция, Тайланд, Хонконг и Гоа.

Сред учредителите на "Орешок" са още Юрий Банний, Алексей Иванов и съпрузите Самарский. Те не бяха в списъците за обмен. Според The Insider, Банний е полковник от външното разузнаване и е бил непосрествен ръководител на разобличените шпиони. След скандала е уволнен и сега ръководи "Център за оценка на качеството на пестицидите и агрохимикалите".

Кадровият офицер от разузнаването Алексей Самарский е командирован в "Зарубежнефт"», а Алексей Иванов е зам.директор по международното сътрудничество и регионалната политика на "Ростех", с други думи той ръководи офицерите от разузнаването, които се занимават с шпионаж в представителствата на "Ростех" в други държави.

В крайна сметка до строежа на вилно селище за разузнавачите не се стига - за неплащане на данъци "Орешок" е ликвитирано.