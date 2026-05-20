Полша арестува трима руски шпиони

Заподозряните са събирали информация за войските на НАТО и са готвили диверсии

Днес, 13:21
Служителите на Агенцията за вътрешна сигурност на Полша задържаха трима руски шпиони

Трима полски граждани, заподозрени в шпионаж в полза на Русия, са задържани, съобщи полската Агенция за вътрешна сигурност. Арестът е станал на 12 май, но бе съобщен днес.

По данни на службата задържаните са действали в полза на чуждестранна спецслужба и са й предавали информация. Те са заподозрени и в изготвянето и разпространението на пропагандни и дезинформационни материали, подготовка за саботаж и подривна дейност, разпространяване на символи, подкрепящи руската агресия против Украйна, и публична подкрепа на тази война.

Задържаните са действали по заръка на идентифициран гражданин на Русия, свързан с Федералната служба за сигурност, и са се занимавали със събирането на разузнавателна информация, в това число и с локализирането на войските на НАТО в Полша.

Членовете на групата са били обучавани за изпълнение на диверсии, в това число и с огнестрелно оръжие, и за тактика за водене на бойни действия.

Министърът, координатор на специалните служби на Полша, Томаш Семоняк съобщи, че всичи задържани за граждани на Полша, на възраст 48, 52 и 62 г. Те са задържани засега за три месеца. Тримата не се признават за виновни. Ако бъдат осъдени, могат да получат от 8 години до доживотен затвор.

