Гърция е №2 по плажове "Син флаг"

624 плажа в Гърция са получили знака „Син флаг“ за 2026 г., с което страната е №2 сред всички 51 държави, участващи в класацията, съобщи Гръцкото дружество за защита на природата.

„Син флаг“ е най-широко признатият и разпространен символ за качество на околната среда по света. Присъжда се от 1987 г. на плажове и яхтени пристанища, които отговарят на строги критерии.

В класацията Гърция е все така във възходяща тенденция и отново надхвърля прага от 600 плажа, което е 14% от всички със „Син флаг“. На гръцка територия водещи са остров Крит и полуостров Халкидики със съответно със 154 и 93.

Испания оглавява класацията със своите 642 плажа със „Син флаг“, а в световен мащаб за тази година са отличени общо 4378 плажа, 747 яхтени пристанища и 158 туристически лодки. В България престижния знак получиха 26 плажа и 6 пристанища.