Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Тръмп изключи Русия от свръхсилите

Днес, 06:18
Доналд Тръмп
ЕПА/БГНЕС
Доналд Тръмп

Американският президент изключи Русия от списъка на свръхсилите и заяви, че не се е договарял с Владимир Путин за предаването на Донбас на Москва.

По време на разговор с журналисти преди отпътуването си за Китай за преговори със Си Дзинпин във вторник Доналд Тръмп отхвърли наличието на каквито и да било договорки с руския държавен глава Владимир Путин за предаването на Донбас на Русия. На въпрос на репортер дали между двамата лидери има подобни „разбирателства“, Тръмп отговори „не“, без да даде подробности. По-рано Кремъл заяви, че ключово условие за продължаване на мирните преговори с Украйна е изтеглянето на украинските войски от цялата територия на Донецка и Луганска област.

Тръмп също така заяви, че смята за свръхсили само две държави в света - САЩ и Китай, с който според него Вашингтон има „много здрави отношения“. По думите му Съединените щати са „най-силната държава на Земята във военно отношение, а Китай се смята за втората по сила“. „Никой дори не може да се сравнява с нас. И това се вижда, независимо дали става дума за Венецуела или Иран“, подчерта президентът в Белия дом.

 

 

 

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Доналд Тръмп, Русия

Още новини по темата

Италиански посланик е арестуван за фалшиви визи на руснаци
09 Май 2026

Русия не пуска чужди журналисти на парада за 9 май
08 Май 2026

Атаки с дронове и блокиран интернет парализираха Москва
05 Май 2026

Русия напълно забрани вноса на западни компютри
05 Май 2026

Дронове извадиха от строя руски танкери
03 Май 2026

Русия национализира над 800 компании
02 Май 2026

Заради войната и емиграцията Русия отчита небивала липса на работници
28 Апр. 2026

В десетката на най-богатите руснаци вече няма опоненти на Путин
23 Апр. 2026

На жителите на руски град на Черно море е препоръчано да не излизат навън
22 Апр. 2026

Украйна удари руски завод за дронове
19 Апр. 2026

Русия заплашва Европа с удари заради украинските дронове
17 Апр. 2026

Великденското примирие между Русия и Украйна остана само на хартия
12 Апр. 2026

Путин се опитва да пробие петролните санкции срещу Русия

01 Апр. 2026

Румен Радев заложи твърдо на Русия
31 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса