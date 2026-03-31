Румен Радев заложи твърдо на Русия

Бившият президент гледа към Москва за петрола и отхвърля военното сътрудничество с Украйна

Днес, 13:11
Експрезидентът Румен Радев дава да се разбере, че и като парламентарен политик ще търси отново Русия като доставчик на енергийни суровини за България.

Румен Радев вече изобщо не маскира проруската си ориентация, която проявяваше още като държавен глава. Бившият президент демонстрира афинитет към Москва по исторически, икономически и военни въпроси в публичните си изявления по време на предизборната кампания.

Това проличава в изказванията му, засягащи освобождението на България. Радев неведнъж подчертава, че това се дължи на "армията на руския император Александър II". Тази армия е съставена от войници от многобройните народности, населяващи тогавашната Руска империя, не само от руснаци. Радев обаче пренебрегва този аспект на въпроса и предпочита да твърди, че "българският народ не възприема Русия като враг, независимо от екранните проповеди на самозванците".

Експрезидентът дава да се разбере, че и като парламентарен политик ще търси отново Русия като доставчик на енергийни суровини за България. Наскоро той заяви, че "евтиният петрол, за който е пригодена нашата рафинерия, е на 2 дни прав път през Черно море" - иначе казано, в Русия. И пренебрегва това, че нашата страна, като член на ЕС, следва политиката на съюза през последните години да съкрати драстично зависимостта си от руски петрол, а през 2027 г. - да спре окончателно вноса му.

Същото се отнася и за природния газ, което отваря въпроса за проучването на собствените ни газови находища и развиването на добива от тях. Тук Радев твърдо се противопоставя, конкретно по отношение на търсенето на шистов газ, което директно определя като "престъпление". Затова върху него се посипаха обвинения от опонентите, че всъщност и тук залага на възстановяването на газовите доставки от Русия, от които България допреди няколко години беше тежко зависима.

Той отхвърли и възможността за военно споразумение с Украйна, подписано от служебното правителство на Андрей Гюров, макар че Киев разполага с най-напредналата и боеспособна армия в Европа. Радев нападна кабинета, че така само "търси да спечели външна благословия, като поема дългосрочни ангажименти от името на България, които покачват рисковете за националната сигурност". Дори заговори, както многократно е правил като президент, че България ще бъде въвлечена във война, макар че София никому не е обещавала да се включва във военни действия, а и никой не го иска или очаква от нас.

Радев нито веднъж досега не е призовал Русия да се изтегли от окупираните украински територии, само призовава за мирни преговори.

Ключови думи:

Румен Радев, Русия, парламентарни избори 2026

Още новини по темата

ДПС иска да знае всички лични контакти на премиера с ПП-ДБ
31 Март 2026

Служебното правителство отпусна 400 хил. евро за паравани за гласуване
30 Март 2026

Към Радев се стичат 90% от предизборните дарения
30 Март 2026

И варненският кмет Благомир Коцев атакува остро Румен Радев
30 Март 2026

Украински дронове атакуваха пак руско северно пристанище
29 Март 2026

7 пъти по-малко секции в Турция ще има за вота на 19 април
28 Март 2026

Асен Василев обяви Румен Радев за "страхлив лицемер"
28 Март 2026

Борисов се готви за ролята на Пеевски
27 Март 2026

Петима руски депутати са официално в САЩ въпреки войната в Украйна
27 Март 2026

ЦИК призова партиите да не пращат нарушители за членове на комисии
26 Март 2026

Нов танкер с руски петрол бе ударен от дрон край Босфора
26 Март 2026

МВР арестува шефа на пощата за Кърджалийска област за изборни заплахи

26 Март 2026

Фенове на Радев са дарили 150 хил. евро

26 Март 2026

Интересът към гласуване в Турция се срина
25 Март 2026

