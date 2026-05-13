Добивът на петрол в Русия се срина до нивото в ковидната 2020 г.

Причината са украинските удари по инфраструктурата

Днес, 20:51
Тръбопроводите се препълват с добития петрол, а износът намалява
Добивът на петрол в Русия се срина до нивото от пандемичната 2020 година заради украинските удари по инфраструктурата. Добивът е възлизал през април на едва 8,83 млн. барела дневно - с 130 000 по-малко спрямо март и с 460 000 по-малко спрямо април 2025 г., се казва в месечния отчет на Международната агенция по енергетика. Толкова нисък добив Русия не е имала от май-юли 2020 г. (8,53–8,65 млн. барела). Тогава, в резултат на договореност с ОПЕК+, страната е принудена рязко да намали производството след срива на световното търсене на петрол заради пандемията от COVID-19 и въведените карантини в много държави.

Сега обаче спадът в добива се обяснява с масираните атаки на украински дронове срещу експортната инфраструктура - пристанищни терминали, нефтени хранилища, тръбопроводи и рафинерии. Заради това тръбопроводната система се препълва, а складовете се запълват по-бързо от обичайното. Например "Транснефт", която транспортира 80% от петрола, не е могла да приеме в пълен обем суровината от производителите, планирали износ през балтийското пристанище Уст-Луга.

Ударите по рафинериите, допълнително усложнени от планирани ремонти, са довели и до спад на среднодневния износ на петролни продукти с 340 000 барела спрямо март - до едва 2,2 млн. барела дневно. Това е най-ниското ниво в цялата история на наблюденията на Международната агенция по енергетика, цитира Reuters закритата част на доклада.

Влизащият в състава на „Лукойл“ нефтопреработвателен завод „Пермнефтеоргсинтез“ е спрял работа след атака на украински безпилотни апарати на 7 май, съобщава Reuters, позовавайки се на източници от бранша.

По думите на събеседниците на агенцията, в резултат на атаката в нефтохима е избухнал пожар и е било повредено оборудване. Три основни инсталации за първична преработка на нефт и някои вторични инсталации са били спешно спрени, казват източниците. Още една от инсталациите за първична преработка не работи от 30 април.

Властите официално не съобщиха за ударите. Губернаторът на Пермския край Дмитрий Махонин заяви само, че дронове са атакували „едно от промишлените предприятия в Перм“.

За това, че атакуван е именно „Пермнефтеоргсинтез“, по-рано писаха украински OSINT канали.

 

 

 

