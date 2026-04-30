Украйна удари втора рафинерия в Перм

Supernova Украински дронове удариха втора рафинерия за два дни в Перм

Украинската атака срещу петролната инфраструктура в Перм се разширява. Този път бе атакуван един от най-големите нефтопреработвателни заводи в Русия "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС), пише ASTRA. Поразен са резервоари за гориво. Атаката срещу "една от промишлените площадки в Пермския край" бе потвърдена и от губернатора на Пермския край Дмитрий Махонин. Той обаче не споменава името на предприятието. "Работниците са в защитните съоръжения. Пострадали и значителни разрушения няма. Животът и здравето на жителите не са застрашени. Няма химическа опасност", написа той в Телеграм.

Пермь приняла эстафету у Туапсе.



Зато пермякам теперь не обязательно ездить к морю, чтобы почувствовать себя на курорте



— Igor Вице-блогер (@Igor12066848) 30 април 2026 г.

На 29 април бе атакувана линейната производствено-диспечерска станция "Перм", която е ключова за петролната инфрастуктура на региона.

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" е един от най-крупните нефтопреработвателни заводи. Той преработва над 13 милиона тона нефт годишно и произвежда широк спектър продукти като висококачествен бензин, дизел, авиационен керосин и смазочни масла.

Под ударом в Перми оказался НПЗ ЛУКОЙЛа — СМИ



«Пермь 36,6» сообщает о нескольких взрывах в районе нефтеперерабатывающего завода ЛУКОЙЛа — «Пермнефтеоргсинтез» (ПНОС). Издание пишет также об истребителях в небе над городом. — Вот Так (@vottak_tv) 30 април 2026 г.

Сутринта жителите на Кировския район в Перм публикуваха видео, на което се чуват предупреждения от високоговорители за химическа опасност. Местното издание 59RU поясни, че властите са проверявали работоспособността на системата за оповестяване, а реална опасност не е имало. Telegram-канал "Пермь 36,6" обаче пише, че в града се носи неприятна миризма.