Украйна удари втора рафинерия в Перм

Украински дронове удариха втора рафинерия за два дни в Перм
Украински дронове удариха втора рафинерия за два дни в Перм

Украинската атака срещу петролната инфраструктура в Перм се разширява. Този път бе атакуван един от най-големите нефтопреработвателни заводи в Русия "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС), пише ASTRA. Поразен са резервоари за гориво. Атаката срещу "една от промишлените площадки в Пермския край" бе потвърдена и от губернатора на Пермския край Дмитрий Махонин. Той обаче не споменава името на предприятието. "Работниците са в защитните съоръжения. Пострадали и значителни разрушения няма. Животът и здравето на жителите не са застрашени. Няма химическа опасност", написа той в Телеграм. 

На 29 април бе атакувана линейната производствено-диспечерска станция "Перм", която е ключова за петролната инфрастуктура на региона.

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" е един от най-крупните нефтопреработвателни заводи. Той преработва над 13 милиона тона нефт годишно и произвежда широк спектър продукти като висококачествен бензин, дизел, авиационен керосин и смазочни масла.

Сутринта жителите на Кировския район в Перм публикуваха видео, на което се чуват предупреждения от високоговорители за химическа опасност. Местното издание 59RU поясни, че властите са проверявали работоспособността на системата за оповестяване, а реална опасност не е имало. Telegram-канал "Пермь 36,6" обаче пише, че в града се носи неприятна миризма.

 

