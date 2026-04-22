На жителите на руски град на Черно море
е препоръчано да не излизат навън

22 Апр. 2026
В Туапсе не може да се диша
На жителите на руския град на Черно море Туапсе е препоръчано да не напускат домовете си заради многократно превишени нива на бензол и ксилол.

Оперативният щаб на Краснодарския край препоръча на жителите на Туапсе да ограничат престоя си на открито и да не излизат от домовете си без необходимост. Това важи най-вече за кварталите Грознефт, Сортировка, Звёздный, както и частично за Централния район.

По данни на Роспотребнадзор във въздуха е установено превишаване на пределно допустимите концентрации на вредни вещества два до три пъти -  става дума за бензол, ксилол и сажди. В тази връзка от оперативния щаб съветват да не се отварят прозорци, да се промиват носът, очите и гърлото, а при излизане навън да се използват маски.

Пожарът на морския терминал в Туапсе, възникнал вследствие на атака с украински безпилотни летателни апарати, продължава трети ден. В сряда жителите на града се оплакаха от „нефтен дъжд“: улиците са покрити с мазен филм и черни топчета, наподобяващи нефтени отлагания.

