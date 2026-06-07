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Външният министър призна нуждата от военна помощ за Украйна

Трябва да се използва ефективно, наред с икономическите санкции и дипломацията, смята Велислава Петрова

07 Юни 2026
Велислава Петрова
БГНЕС
Велислава Петрова

По отношение на войната в Украйна България призовава за ефективното използване на военна подкрепа, икономически санкции и дипломация. Това е заявила външният ни министър Велислава Петрова в интервю за медията France24.

"Всичко, за което призоваваме, е ефективно използване и на трите стълба: военна подкрепа, икономически санкции и дипломация. Третият липсваше", обяснила е шефката на МВнР.

В края на месец май премиерът Румен Радев заяви в Париж, че страната ни трябва да е много внимателна с военната и финансовата подкрепа. "Нашето правителство първо да гарантира стандарта на живота и сигурността на българските граждани, едва тогава можем да мислим за отделяне на пари за тази тема", смята Радев, с което даде да се разбере, че мисли за намаляване на помощта.

Сега Петрова твърди пред френската медия, че членовете на ЕС трябва да обсъдят "въпроса при какви условия сядаме на масата за преговори, кои са нещата, които не подлежат на договаряне за нас и за Украйна, и как да проведем тези преговори и с какъв краен резултат". По думите й, страните-членки отдавна не са обсъждали това, което "не показва много силен имидж, когато не сме в състояние да говорим помежду си".

Тя посочва, че разширяването на ЕС трябва да остане тема с висок приоритет, стига да се придържаме към подход, основан на заслуги.

Петрова коментира предните правителства в България, които според нея са действали популистки и сега "ние ще трябва да платим цената".

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Ключови думи:

Велислава Петрова, Украйна

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