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България няма да участва в срещата на Коалицията на желаещите за Украйна

Патриарх Кирил и собственикът на “Лукойл” Вагит Алекперов са извадени от санкциите срещу Русия

13 Юли 2026Обновена
Велислава Петрова
FB/Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria﻿
Велислава Петрова

България няма да участва в срещата на върха на Коалицията на желаещите, която ще се проведе тази вечер в Париж. Това стана ясно, след като Елисейският дворец публикува списък с държавни лидери и представители на международни институции, които ще се включат. За нея в Париж пристигнаха украинският президент Володимир Зеленски, президентите на Молдова, Финландия и Румъния. Премиерите на Албания, Хърватия, Испания, Дания, Норвегия, Швеция, Гърция, Люксембург, Полша, Обединеното кралство, Естония, Белгия, Австрия, Германия, Чехия, Нидерландия, Словения и Латвия също потвърдиха участието си.

Очаква се да присъстват и представители на други членове на коалицията, включително Северна Македония, Италия, Турция, Португалия, Литва, Словакия, Австралия, Исландия, Черна гора, Япония, Нова Зеландия, Канада, Ирландия и Кипър. Институциите на ЕС и НАТО ще бъдат представени от председателите на Европейския съвет и Европейската комисия, както и от генералния секретар на НАТО.

Според френското президентство целта е тройна: засилване на противовъздушната и противоракетната защита на Украйна; увеличаване на натиска върху Москва чрез новия, 21-ви пакет европейски санкции; и подготовка на гаранциите за сигурност, които да предотвратят бъдеща агресия. Министърът на външните работи Жан-Ноел Баро подчерта пред RFI, че съюзниците ще обсъдят и производството на оръжия под лиценз в Украйна – ключов елемент от дългосрочното укрепване на отбранителния капацитет на страната.

Очаква се лидерите да одобрят и провеждането на първи учения на многонационалната сила за Украйна, която вече разполага с оперативен щаб край Париж. Според телевизионния канал France 24 идеята е да се демонстрира „стратегическият пробуждащ момент“ за Европа и да се покаже готовност за действие след евентуално прекратяване на огъня.

По-рано днес външният министър Велислава Петрова отказа да коментира дали премиерът Румен Радев ще се включи в срещата. Радев ще присъства утре на парада по случай националния празник на Франция. В съобщението на МС специално се подчертава, че той ще присъства и на приема по случай празника. Но няма нито дума за срещата на Коалицията на желащите. В Париж Радев ще бъде придружен от вицепремиера Иво Христов и външния министър.

 

Посещение

Министърът на външните работи на България Велислава Петрова ще посети в сряда Киев. Това съобщи самата тя пред наши журналисти в Брюксел. Конкретика за визитата не стана ясна, но Петрова уточни, че е свързана със скорошните срещи на премиера Румен Радев с украинския президент Володимир Зеленски, и ще бъде заради енергийната сигурност. "България търси тези варианти, които биха били от най-голяма помощ на Украйна и биха имали положителен ефект за нашата страна", заяви тя, цитирана от БТА. По думите ѝ, се обсъждат възможности за допълнителен пренос на газ към Украйна за следващата зима.

 

Санкции

Съветът на ЕС не одобри днес предложението за допълнително разширяване на санкциите срещу Русия заради военното нападение срещу Украйна, потвърди върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас на пресконференция след края на заседанието на европейските външни министри.

"Съжалявам, че още не сме постигнали единодушие, но сме доста близо", каза тя. Калас посочи, че държавите от ЕС имат различни причини да настояват за промени в първоначалните предложения на Европейската комисия. "Най-добрият ефект за икономиката на всички страни от ЕС е войната в Украйна да приключи. Затова са необходими краткосрочни усилия за приключване на войната с оказване на допълнителен натиск над Русия", добави тя.

"България е готова днес да подкрепи разширяването на санкциите срещу Русия. Българските резерви бяха взети предвид, имаме готовност да подкрепим пакета", допълни тя. Петрова отбеляза, че все още няма цялостно съгласие по санкциите, предложени от Европейската комисия, заради възражения от Гърция в енергийната сфера и на Австрия във финансовата област. "Очевидно защитата на националната позиция не води до изолация. България може да постигне своето, когато успее аргументирано да си защити позицията", обобщи външният ни министър.

БНТ цитира Петрова да казва конкретно, че руският патриарх Кирил и собственикът на “Лукойол” Вагит Алекперов са били извадени от списъка със санкции. Но държавната телевизия добави, че отпадна и руски гражданин, свързан с доставката на части за софийското метро. Според източници на агенция ФОКУС става дума за милиардера Искандар Кахрамонович Махмудов, който има бизнес в жп транспорта. Опасенията на София са, че оставането му в санкционния списък може да затрудни доставките на резервни части и поддръжката на влаковете на метрото.  

 

 

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Ключови думи:

Велислава Петрова, Киев, 21-ви пакет санкции

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