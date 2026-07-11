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Самолетът на Нетаняху е бил 47 минути в София

Boeing 767-338ER на израелските военновъздушни сили е известен с прякора си "Крилете на Сион"

Днес, 14:54
Israel government B676-338ER
Димитър Махнев/Фейсбук група
Israel government B676-338ER

Israel government B676-338ER - правителственият аероплан на Израел, известен още като "самолета на Нетаняху" и "Крилете на Сион", беше засечен на столичното летище "Васил Левски", сочи информация на летателния сайт flightradar24, предава дир.бг.

От предоставените данни става ясно, че на 7 юли той е кацал последователно в Овда - военно и гражданско летище в Израел на 40 км северно от Ейлат, на израелското Беер Шеба, в София и отново в Беер Шеба. 

У нас B676-338ER с регистрация 4X-ISR е останал точно 47 минути, според информацията на flightradar24. Снимка на самолета, направени от Димитър Махнев, се появиха и в специализираната "Фейсбук" група "Глас народен, глас летищен".

Boeing 767-338ER на израелските военновъздушни сили е известен с прякора си "Крилете на Сион". Това не е обозначение на флота, а често използваният прякор за израелския държавен транспортен самолет, сравним по символична роля с Air Force One в САЩ. Полетите му никога не са рутинни, пише itamilradar.

Няма потвърждение, че израелският премиер Бенямин Нетаняху е бил на борда. Правителственият самолет се изпраща и за логистични, технически и свързани със сигурността задачи, без задължително да превозва държавния ръководител.

Същия ден военнотранспортен самолет C-17 Globemaster III на Военновъздушните сили на САЩ беше забелязан на летище София, само осем дни след като представители на българските власти заявиха, че американските самолети цистерни KC-135 Stratotanker, участвали в съвместни дейности у нас, вече са напуснали страната.

За присъствието на самолета стана ясно от публикация във "Фейсбук" на авиационния любител Антон Балъкчиев, който публикува и снимки от гражданското летище. На тях ясно се вижда тежкият военнотранспортен самолет на летището.

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Ключови думи:

самолет, Бенямин Нетаняху

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