Малък самолет се разби в небостъргач в Пекин

Малък самолет - Sunward SA 60L, се вряза в най-високата сграда в китайската столица Пекин – 528-метровия небостъргач China Zun (CITIC Tower), съобщиха световните агенции. Огромни парчета от отломки - от сградата и части от самолета, се изсипаха върху улиците отдолу. Инцидентът е станал в гъсто населения Централен бизнес район на мегаполиса. Небостъргачът е седалище на Citic Group, един от най-големите държавни финансови конгломерати в Китай.

На мястото веднага са изпратени екипи на пожарната, бърза помощ и силите за сигурност. По информация на агенция „Ройтерс“, всички пътни артерии и булеварди, водещи към финансовия център и компрометираната сграда, са напълно блокирани от полицията с цел улесняване на спасителните операции и безопасността на гражданите.

„В момента районът е отцепен в широк периметър. Вижда се гъст дим около горните етажи на кулата, а властите започнаха незабавна евакуация на служителите от сградата и съседните офиси“, предава очевидец на инцидента.

Към момента няма официални данни от китайските власти за броя на пострадалите или за състоянието на пилота. Въздушното пространство над центъра на Пекин е сред най-строго охраняваните в света, поради което разследващите органи проверяват всички версии за инцидента – от внезапна техническа неизправност и гъста мъгла до евентуален умишлен акт.

Самолетът е собственост на компанията Shuangyue General Aviation, която дава самолети под аренда за тренировки и развлекателни полети.