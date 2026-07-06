Китай разгневи с изпитание на стратегическа ракета от атомна подводница

EЕПА/БГНЕС архив Китай често прави демонстрации със стратегически балистични ракети, но рядко извършва реални изпитания

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Китайската народноосвободителна армия (КНОА) извърши успешно изпитание на стратегическа ракета, изстреляна от подводница, съобщи Синхуа, цитирана от БТА.

Военноморските сили на КНОА посочиха, че стратегическа ядрена подводница е извършила успешен пробен пуск на стратегическа ракета с макет на ядрена бойна глава в посока на съответните открити морски пространства в Тихия океан. Боеприпасът се приземи в точно определените води, допълват въоръжените сили на Пекин.

Изстрелването с изпитателна цел е част от рутинната програма на провежданото всяка година учение на Военноморските сили на КНОА, съобщиха китайските ВМС, като добавиха, че китайската страна вече е уведомила предварително съответните държави.

Изпитанието е в съответствие с международното право и международната практика и не е насочено срещу нито една конкретна държава или цел, според същия източник.

Новината за изпитанието предизвика критики и опасения от страна на Япония, Австралия и Нова Зеландия, отбелязва Ройтерс.

Австралийският външен министър Пени Уонг каза, че Китай е уведомил правителството за планирания тест, но подчерта, че изстрелването е "дестабилизиращо" за региона.

"Австралия ясно заяви, че този планиран тест се случва на фона на бързо натрупване на военна сила от страна на Китай, което не предлага прозрачност и уверения за намеренията, каквито регионът очаква", заяви тя на пресконференция в Сува, столицата на Фиджи.

Японското правителство от своя страна съобщи, че е било уведомено за предстоящото изстрелване и е призовало Китай да го преразгледа.

"Изразихме сериозна загриженост относно засилената активност на китайските въоръжени сили", заяви Токио, добавяйки, че японската брегова охрана е била предупредена вчера от китайските власти за евентуално падане на отломки от космоса в японската Изключителна икономическа зона (ИИЗ). Според агенция Киодо ракетата е паднала извън зоната.

Министърът на външните работи на Нова Зеландия Уинстън Питърс каза, че страната е дълбоко обезпокоена от изпитанието, за което е била уведомена "часове" преди изстрелването.

"Нова Зеландия смята това за нежелано и тревожно развитие. Ние, както и съседите ни в други тихоокеански държави, нямаме интерес Китай да използва южната част на Тихия океан като място за изпитание на ракетните си възможности", заяви Питърс.

Китай последно е изършвал изпитание на междуконтинентална балистична ракета през 2024 г., припомня Ройтерс.

Министърът на външните работи на Папуа Нова Гвинея Джъстин Ткаченко също потвърди днес, че Китай го е информирал за намерението си да извърши в Тихия океан изпитание с изстрелване на ракета, способна да носи ядрена бойна глава, предаде Франс прес.

"Да, Китай ме уведоми. Лично получих обаждане от китайския посланик", заяви първият дипломат на Папуа Нова Гвинея.

Китай и Русия започнаха днес съвместното военно учението "Общо море 2026" в китайското пристанище Циндао, провинция Шандун.

Създаден е съвместен команден център, включващ оперативни групи от военноморските сили на двете държави.

Учението ще протече в три етапа: съсредоточаване на силите, планиране в пристанището и действия в открито море. Първата част приключи вчера.

След церемонията по откриването двата флота организираха тренировки за командна и тактическа координация. Съвместното командване обсъди задълбочено ключовите елементи от морската фаза.

Следващата стъпка е участващите бойни кораби да излязат в морето край Циндао, за да участват в учения в области като съвместно разузнаване, противовъздушна и противоракетна отбрана, както и тренировки с използване на бойни снаряди.