НАТО свали в Турция четвърта балистична ракета от Иран

Турция съобщи за свалянето на четвърта балистична ракета, изстреляна от Иран към нейна територия. Не се съобщава къде точно е свалена ракетата.

„Балистичният боеприпас, установен като изстрелян от територията на Иран и навлязъл във въздушното пространство на Турция, беше неутрализиран от средствата за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО, разположени в Източното Средиземноморие“, се казва в съобщение на Министерството на отбраната на Турция.

По-рано Ердоган разкритикува войната срещу Иран, като даде да се разбере, че Турция няма да се въвлича в нея.