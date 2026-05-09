Турция представи първата си балистична ракета

Турция представи прототип на своята първа междуконтинентална балистична ракета, наречена "Йълдъръмхан". Името има символично значение - йълдъръм (yıldırım) на турски означава светкавица, а Йълдъръм хан е прозвище на османския султан Баязид I, останал в историята с бързите си военни походи и завоевания на Балканите.

Новата военна разработка на южната ни съседка беше показана по време на отбранителното изложение SAHA 2026 в Истанбул, съобщи "Ал Джазира". Ракетата е разработена от изследователски център към турското министерство на отбраната. Според официалните данни тя има заявен обсег до около 6000 километра, което теоретично ѝ позволява да поразява цели в различни части на Европа, Азия и Африка при изстрелване от турска територия.

Публикуваната информация сочи още, че "Йълдъръмхан" може да развива изключително висока скорост - до Мах 25 (над 30 000 км/ч). Системата използва четири двигателя и работи с течно гориво на основата на азотен тетраоксид. Проектирана е да носи полезен товар до около три тона.

Проектът все още е на концептуален етап. Турция не е започнала серийно производство, а няма и потвърдени изпитателни полети на системата.

По време на изложението турският министър на отбраната Яшар Гюлер коментира, че страната вече не предлага само оръжия, а и цялостни технологични решения, насочени към изграждане на по-устойчива система за сигурност със съюзниците си.

Анализатори посочват, че представянето на ракетата има предимно стратегическо значение - като демонстрация на технологичен напредък и индустриални амбиции. Според експерти по-важна за Анкара е способността да разработва подобни системи, отколкото тяхното непосредствено въвеждане на въоръжение.

Някои наблюдатели виждат връзка между проекта и турските космически амбиции, тъй като технологиите за междуконтинентални ракети и космически носители са сходни. Проектът може да подпомогне и развитието на програмите за изстрелване на спътници, включително инициативи като Delta-V.