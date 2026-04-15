Девет души загинаха при нова стрелба в турско училище

Задържан е бащата на извършителя, съобщиха местните власти

15 Апр. 2026Обновена
Районът около училището "Айсел Чалък" в Кахраманмараш е отцепен, има засилено полицейско присъствие.
Районът около училището "Айсел Чалък" в Кахраманмараш е отцепен, има засилено полицейско присъствие.

Нова стрелба в училище в Турция завърши с поне девет жертви и 13 ранени. Изстрелите са произведени в средното училище "Айсел Чалък" в град Кахраманмараш в едноименния окръг в югоизточната част на южната ни съседка.

По първоначална информация на място са загинали един учител и трима ученици, а други 20 души са ранени, като четирима от тях тежко. По-късно беше съобщено, че починалите са девет, а още шестима от ранените са в интензивно отделение, като трима от тях са в критично състояние.

Причината за стрелбата все още не е ясна, съобщи турската държавна телевизия "ТРТ Хабер", цитирана от БТА. Извършителят е 13-годишен ученик, който е сред загиналите по време на инцидента. Часове след деянието му е бил арестуван неговият баща, който е бивш полицай, съобщиха местните власти.

Валията на провинция Кахраманмараш Мюкеррем Юнлюер разкри подробности за извършителя:

"Ученик е дошъл на училище с оръжия в раницата си, за които смятаме, че са принадлежали на баща му. Той е влязъл в две класни стаи и е открил безразборна стрелба, при която има ранени и убити. Живота си са загубили учител и трима ученици. Самият извършител се простреля. Все още не е ясно дали става дума за самоубийство, или това е станало в хаоса."

Районът около училището е отцепен, има засилено полицейско присъствие. Министърът на образованието Юсуф Текин и вътрешният министър Мустафа Чифтчи пристигнаха на мястото на инцидента.

Това е вторият такъв случай в училище в Турция за два дни, след като вчера стрелец проникна в сградата на гимназия в окръг Шанлъурфа и рани 16 души, а след това се самоуби. Във връзка с инцидента четирима ръководни служители в системата на образованието и сигурността бяха отстранени от длъжност, докато тече разследването.

Kahramanmaraş Valisi Ünlüer, Okul Saldırısında 4 Can Kaybı ve 20 Yaralı Var
Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda silah sesleri duyuldu. Olay yerinde çok sayıda ölü ve yaralı olduğu söyleniyor.Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesinde Ay...
