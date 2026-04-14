Бивш ученик простреля 16 души в гимназия в Турция

Той се е самоубил, след като е разбрал, че ще бъде заловен

14 Апр. 2026
ЕПА/БГНЕС

Шестнайсет души, сред които и ученици, бяха ранени при стрелба в училище в турския град Сиверек, окръг Шанлъуфра (Югоизточна Турция), съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер, цитирана от БТА. Извършителят е бивш ученик на училището и се е самоубил, след като е разбрал, че ще бъде заловен, съобщи валията на окръга Хасан Шълдак. 

Причината за стрелбата тази сутрин все още не е ясна. Ясно е, че стрелецът е роден през 2007 г., учил е в училището до девети клас, след което се е преместил да учи на друго място. Според сведения нападателят е използвал ловна пушка. 

По информация на онлайн изданието "Хюриет" очевидци са съобщили за взети заложници, сред които е имало ученици. Друга част учениците, които са се намирали в сградата, са се опитали да избягат, скачайки от прозореца. 

Първоначално нападателят, който се е скрил в самото училище, е отказал да се предаде след предупреждение от полицейските екипи, изпратени на място. Последвало е изпращане на специални части. 

Валията на Шанлъурфа съобщи, че към момента продължава лечението в болница на 12 от пострадалите. От тях четирима са учители, 10 - ученици, един е полицейски служител, а един - служител на училищния стол.

Още новини по темата

Девет души загинаха при нова стрелба в турско училище
15 Апр. 2026

Партиите търсят благоволението на изселниците в Турция
15 Апр. 2026

Турция поиска поне 1000 години затвор за Нетаняху
12 Апр. 2026

Полицията простреля трима пред консулството на Израел в Истанбул
07 Апр. 2026

Турция поема командването на Обединената група на НАТО в Черно море
02 Апр. 2026

НАТО свали в Турция четвърта балистична ракета от Иран
30 Март 2026

Лошото време отмени множество полети на малкото летище в Истанбул
30 Март 2026

Нов танкер с руски петрол бе ударен от дрон край Босфора
26 Март 2026

7 луксозни яхти за поне 100 млн. евро изгоряха в Бодрум
22 Март 2026

Иран изстреля трета ракета по Турция - към базата "Инджирлик"
13 Март 2026

Иран изстреля нова балистична ракета срещу Турция
09 Март 2026

Иран удари с 4 дрона Азербайджан
05 Март 2026

Разбилият се турски F-16 проверявал радарна следа до България
26 Февр. 2026

F-16 се разби в Турция
25 Февр. 2026

