Пеевски взима почти 3 пъти повече гласове от Доган в Турция

ПБ на Румен Радев е трета политическа сила в югоизточната ни съседка

20 Апр. 2026Обновена
ДПС на Пеевски успя да надмине конкурента си.
Пресцентър на ДПС
ДПС на Пеевски успя да надмине конкурента си.

ДПС категорично печели битката с АПС за гласоподавателите в Турция. За партията на Делян Пеевски са гласували 14 774 души или 53.127% от всички, които са участвали във вота в югоизточната ни съседка. Това показват междинните резултати на Централната избирателна комисия (ЦИК) при 90.67% обработени секционни протоколи.

Коалицията на Ахмед Доган е подкрепена от 5876 избиратели или 21.130%. Излиза, че сега "Новото начало" го превъзхожда почти три пъти на турска територия, докато на предните парламентарни избори през октомври 2024 г. Доган беше неоспорван победител в Турция.

А сега близо го следва ПБ на Румен Радев – 4817 гласа или 17.322% подкрепа. Това е добро представяне за водена от етнически българин формация. Далеч назад остава ПП-ДБ с 830 гласа или 2.985% подкрепа.

През 2024 г. Доган беше подкрепен от 29 573 избиратели, а Пеевски – от 12 937. Поне при АПС вероятно е подействал ефектът от тавана на секциите в страните извън ЕС, който наложи парламентът неотдавна – до 20 секции в страна, извън тези в дипломатическите и консулските представителства. Изглежда опитите на политиците да мобилизират изселническия вот не са дали особен резултат.

