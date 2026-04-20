Пеевски взима почти 3 пъти повече гласове от Доган в Турция

ДПС категорично печели битката с АПС за гласоподавателите в Турция. За партията на Делян Пеевски са гласували 14 774 души или 53.127% от всички, които са участвали във вота в югоизточната ни съседка. Това показват междинните резултати на Централната избирателна комисия (ЦИК) при 90.67% обработени секционни протоколи.

Коалицията на Ахмед Доган е подкрепена от 5876 избиратели или 21.130%. Излиза, че сега "Новото начало" го превъзхожда почти три пъти на турска територия, докато на предните парламентарни избори през октомври 2024 г. Доган беше неоспорван победител в Турция.

А сега близо го следва ПБ на Румен Радев – 4817 гласа или 17.322% подкрепа. Това е добро представяне за водена от етнически българин формация. Далеч назад остава ПП-ДБ с 830 гласа или 2.985% подкрепа.