"Еърбъс“ тества новия си пътнически самолет, който лети до 22 часа без кацане

"Еърбъс“ съобщи, че пътническият самолет A350-1000ULR, способен да лети до 22 часа без кацане, успешно е завършил първия си изпитателен полет днес.Той е един от 12-те, поръчани от австралийската авиокомпания Qantas, за да ѝ позволи да извършва полети без кацане между Сидни и Лондон.

"Еърбъс“ съобщи, че сега планира да достави първия A350-1000ULR на Qantas през април 2027 г. Авиокомпанията първоначално се надяваше да започне услугата Сидни-Лондон без кацане през 2025 г., разказва БНР.

Тестовият полет от базата на "Еърбъс“ в южния френски град Тулуза, проведен във вторник, беше началото на двумесечен период на тестове за сертифициране на модификациите, направени на съществуващите три версии на A350, включително за допълнителния резервоар за гориво, който позволява на самолета да измине около 18 500 километра.

Най-дългият търговски полет, който се извършва в момента, е от Сингапур до Ню Йорк, който покрива над 15 000 километра за над 18 часа.