Гигантски Еърбъс ще лети нонстоп от Сидни до Лондон и Ню Йорк

Австралийската авиокомпания Qantas публикува първи изображения на своя специално конфигуриран самолет, който ще превозва австралийци без прекъсване от Сидни до Лондон и Ню Йорк от 2027 г.

Моделът A350-1000ULR е на поточната линия на Еърбъс в Тулуза, Франция, съобщи авиокомпанията, цитирана от "Гардиън". Самолетът скоро ще бъде прехвърлен в нов хангар, където ще бъдат монтирани двигателите и инструментите му за тестови полети през 2026 г.

Превозвачът е поръчал дузина самолети за проект "Сънрайс", чиято цел е да свърже източното крайбрежие на Австралия с Лондон и Ню Йорк чрез директни полети. 22-часовите полети ще съкратят общото време за пътуване с до четири часа в сравнение с настоящите услуги с едно прекачване.

Our first @Airbus A350-1000ULR (Ultra Long Range) aircraft is now on the final assembly line in Toulouse!



This marks a significant step in #ProjectSunrise, which will conquer the final frontier of long-haul travel with non-stop flights between Australia's east coast and…

"Това е самолет, който ще промени възможното, когато става въпрос за международни пътувания от точка до точка", каза главният изпълнителен директор на Qantas Ванеса Хъдсън. "Нашите екипи са изключително развълнувани от пристигането на първия самолет в края на следващата година, което е важен момент за международната авиация", каза тя.

В момента Qantas лети директно от Пърт на западния бряг на Австралия до Лондон с Boeing Dreamliner от 2018 г.

Qantas заяви, че очаква приходите на компанията от вътрешния пазар да нараснат с около 3% през първата половина на годината, което е в долния край на диапазона на прогнозите, предоставени през август.

Авиокомпанията обяви, че ще въведе допълнително удобство за вътрешни и къси полети, което ще предлага на пътниците допълнително място за краката, приоритетно качване на борда и приоритетен достъп до място за багаж. Qantas Economy Plus ще бъде наличен за закупуване от февруари, като редовните пътници с висок рейтинг ще получат безплатен достъп.