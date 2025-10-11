Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Хакери пуснаха данните на 5 млн. клиенти на Qantas в тъмната мрежа

Днес, 17:00
Авиокомпанията е една от над 40 фирми в световен мащаб, засегнати от хакерската атака, която е засегнала до 1 милиард клиентски данни.
ЕПА/БГНЕС
Авиокомпанията е една от над 40 фирми в световен мащаб, засегнати от хакерската атака, която е засегнала до 1 милиард клиентски данни.

Хакери твърдят, че са пуснали личните данни на 5 милиона клиенти на австралийската авиокомпания Qantas в тъмната мрежа, след като е изтекъл крайният срок за откуп, определен от киберпрестъпниците.

Авиокомпанията е една от над 40 фирми в световен мащаб, засегнати от хакерската атака, която е засегнала до 1 милиард клиентски данни.

Хакерският колектив Scattered Lapsus$ Hunters публикува съобщение в тъмната мрежа миналата седмица с искане за пари в замяна на това да не пуска в интернет откраднатите лични данни. Данните на Qantas, които бяха откраднати при голяма кибератака през юни, включват имейл адреси, телефонни номера, дати на раждане и номера на редовни пътници на клиентите. Те не съдържат данни за кредитни карти, финансова информация или паспортни данни.

Джеръми Кърк, изпълнителен директор на Cyber ​​Threat Intelligence, заяви, че 44 компании са били включени в изтичането на информацията, включително Gap, Vietnam Airlines, Toyota, Disney, McDonald's, Ikea и Adidas.Той каза, че хакерската група е добре позната и действа от САЩ, Великобритания и Австралия. ''Тази конкретна група не е нова заплаха, тя съществува от известно време, но знае как компаниите са свързали различни системи заедно'', казва Кърк, цитиран от "Гардиън".

Той твърди, че престъпниците потенциално биха могли да използват изтеклата лична информация, за да отворят кредитни карти. Кърк допълва, че хората трябва да следят акаунтите си за подозрителна активност и да се пазят от измамни имейли, които са персонализирани.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

кражба на лични данни, Qantas

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЛЮБОПИТНО

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: В Пазарджик предстоят избори без ново начало, защото новото е старо
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар