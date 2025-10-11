Хакери пуснаха данните на 5 млн. клиенти на Qantas в тъмната мрежа

ЕПА/БГНЕС Авиокомпанията е една от над 40 фирми в световен мащаб, засегнати от хакерската атака, която е засегнала до 1 милиард клиентски данни.

Хакери твърдят, че са пуснали личните данни на 5 милиона клиенти на австралийската авиокомпания Qantas в тъмната мрежа, след като е изтекъл крайният срок за откуп, определен от киберпрестъпниците.

Хакерският колектив Scattered Lapsus$ Hunters публикува съобщение в тъмната мрежа миналата седмица с искане за пари в замяна на това да не пуска в интернет откраднатите лични данни. Данните на Qantas, които бяха откраднати при голяма кибератака през юни, включват имейл адреси, телефонни номера, дати на раждане и номера на редовни пътници на клиентите. Те не съдържат данни за кредитни карти, финансова информация или паспортни данни.

Джеръми Кърк, изпълнителен директор на Cyber ​​Threat Intelligence, заяви, че 44 компании са били включени в изтичането на информацията, включително Gap, Vietnam Airlines, Toyota, Disney, McDonald's, Ikea и Adidas.Той каза, че хакерската група е добре позната и действа от САЩ, Великобритания и Австралия. ''Тази конкретна група не е нова заплаха, тя съществува от известно време, но знае как компаниите са свързали различни системи заедно'', казва Кърк, цитиран от "Гардиън".

Той твърди, че престъпниците потенциално биха могли да използват изтеклата лична информация, за да отворят кредитни карти. Кърк допълва, че хората трябва да следят акаунтите си за подозрителна активност и да се пазят от измамни имейли, които са персонализирани.