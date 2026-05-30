Гърция въведе стряскаща глоба в градския транспорт

Размерът на глобата за нередовен пътник в градския транспорт в двата най-големи гръцки града се увеличава драстично. От днес пътуващите без редовен превозен документ в Атина и Солун ще бъдат санкционирани със 100 евро, съобщи гръцката телевизия "Скай".

Нарушителите ще имат право да намалят глобата си до 50 евро, ако в рамките на десет дни си закупят карта за неограничено ползване на градския транспорт за поне един месец. До момента глобата беше 72 евро, като имаше възможност санкцията да бъде намалена до 30 евро.

За сравнение, глобата за нередовен пътник в градския транспорт в София е в размер на 20 евро.