Пловдив, XXI век: пътниците черпят, ако автобусът спре на спирката

диян иванов Обичаен автомат за продажба на билети в Пловдив. Но няма и нужда от него, леличките са на линия.

Автобусите понякога минават на 30 минути. Стари, неудобни, замърсяват. Понякога подминават спирките. Леличка в тях продава билетите. Ако е болна или няма достатъчно жени за смяна, лепенка на предното стъкло възвестява шофьора като продавач. Инсталираните по спирки билетни машини са изпочупени. Информационните електронни табла или не работят, или показват "на посоки" разписанието. Обаче гражданите следва да са благодарни, защото управленските скандали създават усещането, че всеки момент може въобще да няма автобуси и разписание.

Къде е това? В Пловдив. Вторият по големина и важност град в европейска България... Градският транспорт е в ужасно състояние, ситуацията е такава повече от 20 години. През повечето време кметовете са от една и съща партия (ГЕРБ), градът дори бе Европейска столица на културата (2019 г.).

Има виц, че в Пловдив шофьорите от градския транспорт не протестират, защото... няма градски транспорт. Това е единственият голям град, в който обслужването е изцяло частно.

ИСТОРИЯТА

В началото на настоящия век общинското транспортно дружество трупа загуби. Услугата е плачевна. През 2007 г. дружеството е продадено на общински съветник (Ангел Батаклиев, БСП). Проблемите се задълбочават, договорът е прекратен. Загубен е тролейбусният превоз. Обслужването е поето от други частни фирми. Без особено високи изисквания към тях от общината. Постепенно през годините водеща става ролята на бизнесмена Петко Ангелов, негови дружества държат основната част от транспорта в момента.

В средата на миналото десетилетие са похарчени милиони за дигитална билетна система. Не работи. През 2023 г. са дадени още милиони. Заработва частично.

През мандата на настоящия кмет Костадин Димитров (ГЕРБ) дълго време бяха разработвани условията по новата обществена поръчка за следващите 10 години (цена 160.7 млн. евро без ДДС). Завишени бяха изискванията, като черно на бяло бяха записани неща, които е направо невероятно, че следва да бъдат записвани: автобусите трябва да спират на всяка спирка; да се почистват всекидневно, без да се оставят край седалките инструменти и препарати; следва да са оборудвани с климатици зиме и лете; разписанията - да се спазват. При отварянето на офертите през февруари се оказа, че кандидатът е един - сегашният превозвач.

Защо така подробно са описани изискванията става ясно от наблюдение на "Капитал": "Всеки пловдивчанин, който е чакал дълго време автобус от градския транспорт, поне веднъж е ставал свидетел как същият просто преминава покрай спирката, без да спре". Затова, продължава медията, "в сегашната поръчка вече има изискване за спиране на всяка спирка с пояснение какво точно представлява спрял автобус - минимум 5 секунди престой с една отворена врата".

Преди 4 години общината създаде фирмата "Екобус", чиято идея е да поема линии. В новите условия е записано, че тя може да направи това чрез предизвестие. Обаче до момента "Екобус" е само "еко" - не разполага с превозни средства.

Това е историята на пловдивския градски транспорт накратко. В нея има още много скандали (обвинения в корупция, изхвърлени фирми, съдебни спорове...), както и оплаквания на пътниците (лошо отношение от персонала, негодни за хора с увреждания автобуси и т. н.).

ПРОТЕСТ

За днес от 18:00 ч. е насрочен протест пред сградата на общината. Искането е за качествен градски транспорт. Мотото: "Времето за чакане свърши!".

В опит да тушира напрежението преди дни кметът Димитров предложи всички ученици да пътуват безплатно. Надеждата на всички пловдивчани е все пак да има с какво да пътуват.