Чакаш електробуси - получаваш консултант за €360 000

Такава е съдбата на пловдивчани, напразно надяващи се качествен градски транспорт

15 Апр. 2026
Личен архив
Всичко е счупено в пловдивския градски транспорт.

Вместо електробуси - консултант за електробуси. Той ще ги купи, понеже самата община не може. Цена: 360 000 евро - за консултанта, разбира се.

Всичко това се случва с общинското дружество за градски транспорт на Пловдив, на фона на цялостна плачевна услуга, писнала на хората и срещу която протестираха преди месец. Обслужването в града се осъществява от частни фирми, а общинското дружество бе създадено през 2022 г. с цел да го поеме в перспектива. Но водевилът е голям, тъй като най-първата задача на дружеството бе да организира осигуряването на екологични возила. Четири години по-късно се оказа, че може да организира единствено набавяне на консултант. 

Дружеството се казва "Екобус Пловдив". То си има администрация. Отделно е общинската. Спечелен бе европейски проект за пускане на 20 електробуса по 2 линии, да се изградят депо, зарядни станции, внедряване на интелигентни системи. Вчера обаче стана ясно, че общината е отворила поръчка за €360 000 с ДДС с цел външно звено да осъществява дейността. То ще организира конкурса за купуване на електробусите, ще наблюдава изграждането на депото, ще оправя документацията, поверени са му отчетни функции и т.н. 

Новината предизвика политическа препирня. "Тази поръчка, освен самопризнанието за липса на капацитет в общинската администрация, е ярък пример за неефективно разходване на публични средства. Кметът (Костадин Димитров - ГЕРБ, б.а.) трябва да прекрати процедурата и да си стегне администрацията. Или най-малкото да преработи проекта на договор", заяви общинският съветник от "Да, България" Веселина Александрова. Според нея не се предвиждат гаранции за работата на изпълнителя. Реагира и съпартиецът ѝ Манол Пейков: "Екобус Пловдив” не е свършило работа за една стотинка, макар на кормилото да се смениха няколко директори".

Общинската управа пък отвърна, че външното звено е точка от общия проект за транспорт, защитен пред Европейския фонд за регионално развитие на стойност над 31,5 млн. лв. "Екипът за управление на проекта, съставен от служители на община Пловдив, отговаря за административното, финансовото управление и отчетността. Звеното за изпълнение на проекта има допълваща функция, насочена към техническата реализация", се казва още в становището на градската управа. 

Пловдив, XXI век: пътниците черпят, ако автобусът спре на спирката
Автобусите понякога минават на 30 минути. Стари, неудобни, замърсяват. Понякога подминават спирките. Леличка в тях продава билетите. Ако е болна или няма достатъчно жени за смяна, лепенка на предното стъкло възвестява шофьора като продавач.
Ключови думи:

Пловдив, градски транспорт, автобуси, Екобус, обществена поръчка, консултанти

