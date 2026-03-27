Бургас пътува с незаконен билет за градски транспорт

Голяма забава се оказа историята с цената на еднократния автобусен билет в Бургас. Трети месец тя е "незаконна", като такава я бе определил не друг, а лично кметът Димитър Николов. Гръмко бе афиширал незабавно връщане на "законната". Нищо обаче не се върна, изведнъж всички забравиха.

Историята от-до е чутовна. С участието на НАП:

През септември 2005 г. общинският съвет повиши цената на билета с отложен старт - 80 евроцента (1,56 лв.) от 1 януари с влизането на еврото. Тогава тя бе 1.50 лв. Темата бе обилно обсъждана на сесията през септември, представена бе докладна на шефа на общинския превозвач "Бургасбус" Петко Драгнев. С огромно мнозинство от 42 гласа "за", 4 "против" и 3 "въздържал се" съветниците подкрепиха повишението - поради оскъпени горива, растящи разходи за заплати и т.н. Николов лично присъстваше на дебатите.

В първите дни на 2026 г. обаче НАП обяви, че глобява "Бургасбус" - повишението (3 цента) ѝ се стори икономически необосновано. Николов реагира така, сякаш за първи път чува за вдигането на цената, и че сякаш "Бургасбус" самоволно го е направила.

"Очаквам още утре ръководството на "Бургасбус" да внесе нова докладна в общинския съвет, в която да коригира в полза на пътниците цената на билета в евро! Спазвайки закона! Ако не го направи, знам, че представители на принципала ще направят това. Защото законът не трябва да се коментира, той трябва да се спазва! И други вариации по темата няма!", написа той гневно във "Фейсбук".

В поста му имаше и други остри думи срещу общинската фирма, която реално дълги години е под неговото и на ГЕРБ управление. Но... нито на другия, нито на по-другия ден, нито до днес цената е коригирана. Темата просто изчезна от дневния ред в Бургас. "Много исках, ама нямах желание" стана работата.

Защо му трябваше да реагира така на Николов - енигма. Ако целта е била пиар, роля на "доброто ченге" - ползата е съмнителна. Енигма е също и защо въобще НАП наложи санкция. Самата "Бургасбус" не може да сложи цена, различна от определената от съвета.

Междувременно глобата от 2600 евро стигна до съда. Очаква се решение.