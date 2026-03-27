Бургас пътува с незаконен билет за градски транспорт

Три месеца след глобата на НАП "Бургасбус" не променя цената

Днес, 06:39
Странни неща се случват с "Бургасбус".
Голяма забава се оказа историята с цената на еднократния автобусен билет в Бургас. Трети месец тя е "незаконна", като такава я бе определил не друг, а лично кметът Димитър Николов. Гръмко бе афиширал незабавно връщане на "законната". Нищо обаче не се върна, изведнъж всички забравиха.

Историята от-до е чутовна. С участието на НАП:

През септември 2005 г. общинският съвет повиши цената на билета с отложен старт -  80 евроцента (1,56 лв.) от 1 януари с влизането на еврото. Тогава тя бе 1.50 лв. Темата бе обилно обсъждана на сесията през септември, представена бе докладна на шефа на общинския превозвач "Бургасбус" Петко Драгнев. С огромно мнозинство от 42 гласа "за", 4 "против" и 3 "въздържал се" съветниците подкрепиха повишението - поради оскъпени горива, растящи разходи за заплати и т.н. Николов лично присъстваше на дебатите.

В първите дни на 2026 г. обаче НАП обяви, че глобява "Бургасбус" - повишението (3 цента) ѝ се стори икономически необосновано. Николов реагира така, сякаш за първи път чува за вдигането на цената, и че сякаш "Бургасбус" самоволно го е направила.

"Очаквам още утре ръководството на "Бургасбус" да внесе нова докладна в общинския съвет, в която да коригира в полза на пътниците цената на билета в евро! Спазвайки закона! Ако не го направи, знам, че представители на принципала ще направят това. Защото законът не трябва да се коментира, той трябва да се спазва! И други вариации по темата няма!", написа той гневно във "Фейсбук".

В поста му имаше и други остри думи срещу общинската фирма, която реално дълги години е под неговото и на ГЕРБ управление. Но... нито на другия, нито на по-другия ден, нито до днес цената е коригирана. Темата просто изчезна от дневния ред в Бургас. "Много исках, ама нямах желание" стана работата.

Защо му трябваше да реагира така на Николов - енигма. Ако целта е била пиар, роля на "доброто ченге" - ползата е съмнителна. Енигма е също и защо въобще НАП наложи санкция. Самата "Бургасбус" не може да сложи цена, различна от определената от съвета.

Междувременно глобата от 2600 евро стигна до съда. Очаква се решение. 

    Още новини по темата

    Пловдив, XXI век: пътниците черпят, ако автобусът спре на спирката
    12 Март 2026

    И столичната педиатрия може да прелее кадри на Бургас
    21 Февр. 2026

    НАП наложи смайваща глоба заради еврото в Бургас
    19 Яну. 2026

    Бургас изпревари София с нова детска болница
    09 Яну. 2026

    Мегапопулизъм се разигра в Бургас с цената на билетчето в евро

    06 Яну. 2026

    Кметът на Бургас поиска цената на билетчето да се коригира
    03 Яну. 2026

    Единствен Бургас се изхитри със закръглянето на автобусния билет
    02 Яну. 2026

    Варна иска строежи върху старо свлачище
    25 Окт. 2025

    Мистерията около труповете в кораб в Бургас се задълбочава

    02 Окт. 2025

    Откриха трупове в трюма на кораб в Бургас
    30 Септ. 2025

    Край Бургас изгоряха 30 къщи и евакуираха хора
    14 Юли 2025

    До софийското летище вече има денонощен транспорт
    14 Юли 2025

    Столична община променя маршрута на автобусите до "Младост"
    10 Юли 2025

    Разкриха пореден нелегален дом за възрастни хора - в Бургаско
    09 Юли 2025

