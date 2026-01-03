Кметът на Бургас поиска цената на билетчето да се коригира

Кметът на Бургас Димитър Николов поиска цената на билетчето за пътуване с градския транспорт в града да се коригира в полза на пътниците. Както "Сега" писа, Бургас е единственият град, в който при закръглянето при преминаването от лева в евро цената не бе определена в полза на пътниците. Според Националната агенция по приходите (НАП) това е икономически необосновано увеличение на цената на билета и затова е издаден акт за установяване на административно нарушение.

При проверка за спазване на Закона за въвеждане на еврото в петък инспектор си купил билетче за 0.80 евро, което прави 1,56 лв, а до 30 декември цената е била 1,50 лв. (0,77 евро). Тоест има увеличение с 3 евроцента (6 стотинки) от Нова година.

"Очаквам ръководството на “Бургасбус” да коригира цената на билета в евро в полза на пътниците и да спази закона! Осигурили сме всичко на "Бургасбус"! Проекти, които да го превърнат от кретаща общинска фирма с раздрънкани "Чавдар"- и, в дружество с над 100 автобуса, 56 електробуса, зарядни станции, фотоволтаичен парк и система за съхранение на електроенергия! Осигурили сме проекти, че да има система за позициониране на превозните средства, информация на пътниците в реално време, с мобилно приложение, система за електронно таксуване, видео наблюдение в автобусите и на спирките и какво ли още не!

И не само това! Всяка година принципалът на Дружеството - Общински съвет гласува средства от общинския бюджет, за да дофинансираме картите на ученици, студенти, пенсионери, многодетни майки, хора с увреждания на двигателния апарат, онкоболни и т.н.!

Дофинансираме и услугата “Позвъни и се вози", за трудноподвижни граждани от дома им!

И единственото изискване, което сме имали към “Бургасбус” е:

На първо място- да спазват закона!

Да се грижат за доброто обслужване на пътниците!

Да обезпечат добре служителите на дружеството, така че да няма криза с кадрите!

Затова новината за "Бургасбус" и закръглянето на цената на билета в евро в разрез със Закона за еврото не подлежи на коментар! Не затова сме вложили толкова усилия!

Ако дружеството е подвело принципала- Общински съвет- пак жалко за всичките усилия през годините!

Очаквам още утре, ръководството на "Бургасбус" да внесе нова докладна в Общинския съвет, в която да коригира в полза на пътниците цената на билета в евро! Спазвайки закона!

Ако не го направи, знам, че представители на принципала ще направят това.

Защото законът не трябва да се коментира, той трябва да се спазва!

И други вариации по темата няма!", написа Димитър Николов във "Фейсбук".

Актът на НАП обаче може да падне в съда, ако "Бургасбус" реши да обжалва, тъй като още през септември миналата година е предложил цената на билета за градски транспорт да се увеличи с 6 стотинки от 1 януари 2026 г. Увеличението се отнася само за билета за еднократно пътуване, когато пътникът го купува от водача на превозното средство. Предложението беше одобрено от Общинския съвет, съобщава БНТ.

Друг аршин

И докато се занимава с 3-те евроцента за един от билетите в Бургас, НАП запазва пълно мълчание по далеч по-скандален казус - рязкото поскъпване на издаването на лични карти.

От Нова година МВР вдигна драстично таксите за аминистративните си услуги - с над 60 на сто. Най-масовата услуга – издаването на лична карта с обикновена поръчка – поскъпна от 18 лв. на 15.34 евро (което прави 30 лева).

Експресната поръчка скача на 77 евро (150 лв, а допреди дни бе 90 лв.). Бързата поръчка вече струва 30.86 евро (60 лева, а досега бе 35 лева).

От МВР опрадвават скока с технологични подобрения - документите вече ще са с вграден чип, съдържащ биометрични данни (снимка и пръстови отпечатъци). Новият формат обещава по-лесно преминаване през електронните пунктове на граничните зони в ЕС, но бърка в джоба на данъкоплатеца.

Явно има някакакво основание за поскъпване, но дали вдигане на таксите с над 60% е "икономически обосновано" или е прекомерно? НАП е длъжна да провери и да каже дали МВР не нарушава Закона за въвеждане на еврото, който забранява произволното вдигане на цени на стоки и и услуги.

Поскъпването на услугите на МВР даде повод на много хора да се възмущават, че най-едрият спекулант с цените и еврото всъщност е държавата.