Шоуто с бургаския билет продължи с "финансова корекция" спрямо НАП

Шоуто с цената на еднократния хартиен билет за градски транспорт в Бургас продължава. Този път не с друго, а със съдебна козметична "финансова корекция" на глобата на НАП.

Както "Сега" информира, казусът до момента течеше така: през есента общинският съвет реши да вдигне от 1.50 лв. на 1.56 лв. билета, считано от 1 януари. На тази дата новата стойност означаваше 80 евроцента. НАП, която следи за спекула при смяната на валутата, видя нередност и наложи глоба 2600 евро на общинския превозвач "Бургасбус". Кметът Димитър Николов (ГЕРБ) силно нахока "Бургасбус", макар да присъства на гласуването през есента. Николов призова за връщане на старата цена (77 евроцента, равни на 1.50 лв.), което фирмата не може да направи сама, нужно е ново решение на съвета. Такова обаче не последва, макар мнозинството да е на ГЕРБ. Актът бе обжалван в Районния съд от "Бургасбус" - още едно действие, противоречащо на афишираната воля от Николов, който дори бе призовал фирмата "да спазва закона". Най-новата развръзка е..., че санкцията съдебно е намалена с около 43 евро, тоест на 2556,46 евро.

Но защо все пак е потвърдена глобата? Ами, защото, според съда, "Бургасбус" не е успял да аргументира пред него цени. Не е представил "подробен, прозрачен и проверим алгоритъм за това как се формира себестойността на услугата, какъв процент от крайната стойност ще се поеме от потребителите и какъв размер ще се дофинансира от страна на община Бургас". В прессъобщението на съдебната институция пише още: "Районен съд - Бургас прие, че увеличението на цената на билета за градския транспорт не почива на обективни икономически фактори с пряка насоченост към себестойността на еднократния хартиен билет".

В съобщението няма разяснение защо глобата е намалена. 2556,46 евро (5000 лв.) са равни на един от долните прагове за глоби по Закона за еврото - вероятно се е целял именно той.

Сагата е възможно да продължи, тъй като решението на Районния съд може да се обжалва пред Административния. А през това време бургазлии продължават да се возят с "незаконен" билет.