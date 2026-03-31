Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Шоуто с бургаския билет продължи с "финансова корекция" спрямо НАП

Глобата за градския транспорт по Закона за еврото бе намалена леко от съда

31 Март 2026
Влизането на еврото създаде голям хаос около градския транспорт на Бургас.
Шоуто с цената на еднократния хартиен билет за градски транспорт в Бургас продължава. Този път не с друго, а със съдебна козметична "финансова корекция" на глобата на НАП.

Както "Сега" информира, казусът до момента течеше така: през есента общинският съвет реши да вдигне от 1.50 лв. на 1.56 лв. билета, считано от 1 януари. На тази дата новата стойност означаваше 80 евроцента. НАП, която следи за спекула при смяната на валутата, видя нередност и наложи глоба 2600 евро на общинския превозвач "Бургасбус". Кметът Димитър Николов (ГЕРБ) силно нахока "Бургасбус", макар да присъства на гласуването през есента. Николов призова за връщане на старата цена (77 евроцента, равни на 1.50 лв.), което фирмата не може да направи сама, нужно е ново решение на съвета. Такова обаче не последва, макар мнозинството да е на ГЕРБ. Актът бе обжалван в Районния съд от "Бургасбус" - още едно действие, противоречащо на афишираната воля от Николов, който дори бе призовал фирмата "да спазва закона". Най-новата развръзка е..., че санкцията съдебно е намалена с около 43 евро, тоест на 2556,46 евро.

Но защо все пак  е потвърдена глобата? Ами, защото, според съда, "Бургасбус" не е успял да аргументира пред него цени. Не е представил "подробен, прозрачен и проверим алгоритъм за това как се формира себестойността на услугата, какъв процент от крайната стойност ще се поеме от потребителите и какъв размер ще се дофинансира от страна на община Бургас". В прессъобщението на съдебната институция пише още: "Районен съд - Бургас прие, че увеличението на цената на билета за градския транспорт не почива на обективни икономически фактори с пряка насоченост към себестойността на еднократния хартиен билет".

В съобщението няма разяснение защо глобата е намалена. 2556,46 евро (5000 лв.) са равни на един от долните прагове за глоби по Закона за еврото - вероятно се е целял именно той. 

Сагата е възможно да продължи, тъй като решението на Районния съд може да се обжалва пред Административния. А през това време бургазлии продължават да се возят с "незаконен" билет.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

билет, автобус, Бургас, градски транспорт, Бургсабус, НАП, акт, глоба, Димитър Николов, Закон за еврото

Още новини по темата

Стилиян Петров ще организира "Мач на надеждата" и в Бургас
31 Март 2026

Бургас пътува с незаконен билет за градски транспорт
28 Март 2026

НАП предупреждава за фишинг атака във "Вайбър"
27 Март 2026

След протест пловдивски автобуси ще се движат "само" на 12 минути
16 Март 2026

Пловдив, XXI век: пътниците черпят, ако автобусът спре на спирката
12 Март 2026

Сигналите към КЗП, НАП, БНБ и КФН – какво означават?
11 Март 2026

НАП пусна попълнените данъчни декларации

11 Март 2026

Автобус се запали в движение на пътя Казанлък - Стара Загора
10 Март 2026

Шофьори от варненския транспорт блокираха Аспарухов мост с димки
09 Март 2026

Нови тролейбусни линии тръгват в "Люлин", "Младост" и още квартали
07 Март 2026

Порталът на НАП се срина
04 Март 2026

Фирмите трябва да подадат справките за заплати и хонорари до 2 март
26 Февр. 2026

Вниманието към ценовите етикети и касовите бележки остава важно
25 Февр. 2026

И столичната педиатрия може да прелее кадри на Бургас
21 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Когато Мон Дьо стане Бойко Василев...
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Шансът за редовно правителство падна с 90%
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?