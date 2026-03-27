Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

НАП предупреждава за фишинг атака във "Вайбър"

Днес, 10:57
Pixabay

НАП предупреждава за фалшиви съобщения от името на Приходната агенция, които се разпространяват във "Вайбър".

Те са изпращани от чуждестранни номера и засягат "възстановяване" на данък. Съобщенията съдържат линк уж от името на Министерството на финансите и съобщават, че данъчната декларация е "обработена".

От НАП посочват, че фишинг атаката цели кражба на лична и финансова информация. Институцията напомня, че нито тя, нито Министерството на финансите изпращат съобщения, изискващи въвеждане на лични данни или банкова информация чрез линкове.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

НАП

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Когато Мон Дьо стане Бойко Василев...
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Магнитски" вече никого не плаши
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?