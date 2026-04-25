НАП ревизира Руския културен център за неплатени данъци

Националната агенция за приходите е започнала ревизия на Руския културно-информационен център в София за неплатени данъци. Това съобщи Стела Николова от ПП–ДБ. Като депутат в предишния парламент тя е поискала данни от агенцията за приходите на руския център от стопанска дейност и съответно за платените данъци. Отговорът от НАП идва с голямо закъснение.

За казуса съобщи Николова във своя Фейсбук:

"Миналата пролет поисках информация дали Руския културно-информационен център плаща данъци, защото предоставя срещу заплащане помещения, в които се организират партита на детски градини и училища/ без да се питат родителите за мястото, но пък те го плащат/, маскирани са под съвместна дейност и така се избягва плащане на данък. Почти една година по-късно НАП започва ревизия, защото са установили, че се извършва търговска дейност, но данък не се плаща. Сега ще им се наложи да плащат със задна дата."

Стела Николова е публикувала и писмото, с което НАП я уведомява какво е свършено и какво предстои по случая. Отговорът е с дата 23 април. От него става ясно, че е извършена проверка, приключила на 20 март, която е установила, че с години РКИЦ не е подавал данъчни декларации и не е плащал данъци за стопанска дейност в българския бюджет. По тази причина в началото на април е възложена ревизия за петгодишен период - от 2021 до 2025 г. включително.

НАП обяснява още, че Руският културно-информационен център в София се води представителство на Руската федерация в България и има статут на чуждестранно юридическо лице. Това означава, че трябва да подава годишни декларации по Закона за корпоративното облагане и при формиране на печалба да плаща съответните данъци.

"Ще проследя какво ще стане и с ревизията", зарича се Стела Николова в публикацията си във Фейсбук.