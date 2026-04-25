НАП ревизира Руския културен център за неплатени данъци

Депутатка от ПП-ДБ твърди, че центърът е давал под наем помещения за партита на училища и детски градини

Днес, 18:00
Стела Николова се зарича да следи казуса докрай.
Стела Николова се зарича да следи казуса докрай.

Националната агенция за приходите е започнала ревизия на Руския културно-информационен център в София за неплатени данъци. Това съобщи Стела Николова от ПП–ДБ. Като депутат в предишния парламент тя е поискала данни от агенцията за приходите на руския център от стопанска дейност и съответно за платените данъци.  Отговорът от НАП идва с голямо закъснение.   

За казуса съобщи Николова във своя Фейсбук:

"Миналата пролет поисках информация дали Руския културно-информационен център плаща данъци, защото предоставя срещу заплащане помещения, в които се организират партита на детски градини и училища/ без да се питат родителите за мястото, но пък те го плащат/, маскирани са под съвместна дейност и така се избягва плащане на данък. Почти една година по-късно НАП започва ревизия, защото са установили, че се извършва търговска дейност, но данък не се плаща. Сега ще им се наложи да плащат със задна дата."

Стела Николова е публикувала и писмото, с което НАП я уведомява какво е свършено и какво предстои по случая. Отговорът е с дата 23 април. От него става ясно, че е извършена проверка, приключила на 20 март, която е установила, че с години РКИЦ не е подавал данъчни декларации и не е плащал данъци за стопанска дейност в българския бюджет. По тази причина в началото на април е възложена ревизия за петгодишен период - от 2021 до 2025 г. включително. 

НАП обяснява още, че Руският културно-информационен център в София се води представителство на Руската федерация в България и има статут на чуждестранно юридическо лице. Това означава, че трябва да подава годишни декларации по Закона за корпоративното облагане и при формиране на печалба да плаща съответните данъци. 

"Ще проследя какво ще стане и с ревизията", зарича се Стела Николова в публикацията си във Фейсбук. 

Още новини по темата

Шоуто с бургаския билет продължи с "финансова корекция" спрямо НАП
31 Март 2026

НАП предупреждава за фишинг атака във "Вайбър"
27 Март 2026

Сигналите към КЗП, НАП, БНБ и КФН – какво означават?
11 Март 2026

НАП пусна попълнените данъчни декларации

11 Март 2026

Порталът на НАП се срина
04 Март 2026

Фирмите трябва да подадат справките за заплати и хонорари до 2 март
26 Февр. 2026

Вниманието към ценовите етикети и касовите бележки остава важно
25 Февр. 2026

Гражданите и бизнесът спокойно работят с еврото
19 Февр. 2026

НАП погна читалище заради 8 евро годишна такса за книги
29 Яну. 2026

НАП наложи смайваща глоба заради еврото в Бургас
19 Яну. 2026

Как бизнесът посрещна еврото: най-честите затруднения и решения
15 Яну. 2026

Шефът на НАП похвали "добрата кампания" по въвеждането на еврото
11 Яну. 2026

НАП е връчила актове за 200 000 лв. заради надути цени
09 Яну. 2026

Мегапопулизъм се разигра в Бургас с цената на билетчето в евро

06 Яну. 2026

