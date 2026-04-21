Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

България поиска предоговаряне на сделката с БОТАШ

София изпрати меморандум с предложения до турската страна, съобщи министър Трайков

Днес, 12:20
Енергийните министри на Турция и България разговаряха в Париж през март.
Служебният министър на енергетика Трайчо Трайков съобщи, че е изпратена официална покана до турската страна за преговори по договора с  държавната компания БОТАШ. Според него има шанс да бъдат променени някои условия в контракта в полза на България.

Изпратеният в Турция документ е "меморандум" от няколко страници, в който София слага на масата експертни предложения за предоговаряне. Той е подготвен от работна група с участието на експерти от енергийното министерство и държавните компании "Булгаргаз" и "Булгартрансгаз", които са страни по договореностите с БОТАШ. 

Договорът с турския енергиен гигант беше подписан от служебния кабинет на Гълъб Донев, назначен от Румен Радев. Всеки ден БОТАШ начислява на "Булгаргаз" дължими плащания - половим милион евро, за предоставен капацитет за ползване на газова инфраструктура на територията на Турция - терминали, заводи за втечняване на газ, пренос по мрежата. България обаче почти не ползва този "капацитет", тъй като таксите за услугите на БОТАШ са толкова високи, че правят природния газ прекомерно скъп и почти непродаваем. Други скандални "подробности" в договореното от кабинета "Гълъб Донев" са липсите на клаузи за предоговаряне и за прекратяване. 

Преди месец българският енергиен министър Трайков се срещна с турския си колега Алпарслан Байрактар в Париж по време на международен форум за ядрената енергетика. Тогава турският министър е проявил разбиране за нуждата от промени в договора. Ситуацията е критична за "Булгаргаз" - фактурите и огромните задължения към БОТАШ се трупат, а плащания не се правят. Според експерти и независими анализатори българският газов търговец е в състояние на необявен фалит. 

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Трайчо Трайков, Боташ

Още новини по темата

Съдът отказа да конфискува пари, акции и имоти от Трайчо Трайков
02 Апр. 2026

За дни са подписани 160 анекса за стотици милиони евро по ПВУ
29 Март 2026

Трайков се обяви за временни и ограничени мерки за ръста на цените
28 Март 2026

ДПС и ИТН разиграха фарс срещу кабинета "Гюров" за БЕХ

19 Март 2026

"Балкански поток" се оказа отличник по приходи

19 Март 2026

Трайчо Трайков: Сърби, гърци и румънци ще зареждат бензин у нас
15 Март 2026

Министър Трайков: Има шанс за предоговаряне на договора с "Боташ"
08 Март 2026

"Софтуерен глич" вдигнал сметките за ток
22 Февр. 2026

Стотици карамфили блокираха Орлов мост в София

08 Февр. 2026

"Булгаргаз" неумолимо трупа неплатени сметки към "Боташ"
08 Февр. 2026

Румен Радев извади голямата баданарка за аферата "Боташ"

06 Февр. 2026

Политици от ПП изобличиха Радев в лъжа за "Боташ"
31 Яну. 2026

Трайчо Трайков алармира, че сградата на Народното събрание се разпада
31 Окт. 2025

Турция сключи мегасделка за втечнен газ от САЩ
25 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов се нареди сред политическите парии
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа