"Прогресивна България" и ГЕРБ не издигнаха кандидати за кмет на столичния "Средец"

БГНЕС Трайчо Трайков бе районен кмет, но стана служебен министър на енергетиката. Тъй като заемането на министерски пост е несъвместимо с кметската длъжност, Общинската избирателна комисия (ОИК) прекрати правомощията му. Сега той е кандидат отново за поста. на районен кмет.

Управляващите от "Прогресивна България" и бившите управляващи от ГЕРБ-СДС не издигнаха кандидати за кмет на столичния район "Средец" - избори в района са насрочени за 14 юни. Днес бе последният срок и ОИК регистрира 6 кандидати - Трайчо Трайков от "Продължаваме промяната-Демократична България", Пламена Заячка от БСП, Веселина Таскова от "Възраждане", Кирил Нешев от "България може", Иван Търпоманов от партия "Свобода" и Георги Неделчев от Български съюз за директна демокрация.

ОИК-София отказа регистрация на Венцислав Банчев, издигнат от инициативен комитет. Той има право да оспорва решението пред ЦИК в 3-дневен срок.