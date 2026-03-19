"Балкански поток" се оказа отличник по приходи

БГНЕС Най-сетне научихме конкретни данни за финансовите потоци на "Балкански поток" - от служебния министър Трайчо Трайков. Предшественикът му Жечо Станков все обясняваше, че газопроводът е част от голямото предприятие "Булгартрансгаз" и нямало отделно счетоводство за приходите и разходите му.

Новите финансови данни за "Балкански поток" са повече от добри. За миналата година транзитният газопровод, построен и опериран от държавното дружество "Булгартрансгаз" е донесъл приходи в размер на 570 млн. лв. ( 291 млн. евро), а оперативната му печалба е 560 млн. лв. (286 млн. евро). Информацията е предоставена от служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков в отговор на въпрос от депутата от ПП-ДБ Мартин Димитров.

В отговора си Трайков припомня, че "Балкански поток", наричан още продължение на Турски поток или "разширение на газопреносната мрежа на България", е част от изграждането на европейски газоразпределителен център „Балкан“.

"Балкански поток" бе построен в рекордно кратки срокове със средства на "Булгартрансгаз" - налични и заеми, в размер на около 3 млрд. лева. Основните критики бяха, че е прекалено скъп и че ще обслужва руските енергийни интереси в Европа. Факт е, че в момента именно България е основен транзитьор на руски тръбен газ към Сърбия, Унгария и т.н., като почти целият капацитет на "потока" е запазен именно за руски доставки. В условия на мащабни санкции срещу Русия българското трасе на практика осигурява газова магистрала и огромни приходи в бюджета на Кремъл.

Добрата новина е, че скъпият "Балкански поток" може би ще се изплати сравнително бързо. Както показват най-новите данни, приходите му растат, разходите намаляват, печалбата се увеличава. Според бившия ресорен министър Жечо Станков инфраструктурният проект дори можел да излезе на плюс още през 2026. В началото имаше мрачни прогнози, че ще са нужни десетилетия.

Междувременно ЕС прие строг график за поетапно спиране и пълна забрана на руския природен газ до 2027 г. Което значи, че "Булгартрансгаз" трябва да има ясен план за преход към други доставчици на газ.

Сега прогнозите за бъдещето на "Балкански поток" са невъзможни заради войната в Близкия изток, която буквално взривява енергийните пазари. Ценовата непредвидимост вече принуждава много държави да ревизират своите енергийни планове и цели.

Паричните потоци

Приходите на "Булгартрансгаз" от "Балкански поток" идват основно от сключени договори за запазване на капацитет за период от 20 г. - 497 млн. лва (254 млн, евро) за 2025 г., посочва министър Трайков. Допълнително има постъпления от предоставяне на капацитет на междусистемните точки - 73 млн. лева (37 млн. евро). Или общо отчетените постъпления са 570 млн. лева (291 млн. евро).

Разходите за миналата година са 9,8 млн. лева (5 млн. евро). Сумата е за материали, охрана, ток, персонал, социални разходи, застраховки, местни данъци и такси за компресорните станции Расово, Нова Провадия и за газоизмервателната станция Странджа, посочва министър Трайков в отговор на депутатски въпрос.

А ето за сравнение резултатите от предни години: Приходите от „Балкански поток“ за 2022 г. са били близо 376 млн. лева, разходите - 113,95 млн. лв. Така оперативната печалба е била 261,93 млн. лв. За 2021 г. печалбата е била 83,57 млн. лева.

Газовите потоци

„Турски поток“ свързва Русия с европейския бряг на Турция по дъното на Черно море. Той се състои от две тръби всяка с капацитет по 15,75 млрд. куб.м. Първата тръба доставя директно „синьо гориво“ на Турция, а втората е предназначена за страните от Европа и Западните Балкани. В Европа тя влиза на българска територия, откъде минава транзитът към Сърбия и Унгария. Българската част е известна като "Балкански поток“.

Изградената инфраструктура има полезен живот от над 35 години.