Южна Америка може да увеличи рязко добивите на петрол

Ако петролът трайно се задържи около 100 долара за барел, това би могло да отключи до 2,1 милиона барела на ден допълнителни доставки на суров петрол в Южна Америка до 2035 г.

Констатацията на Rystad Energy идва на фона на затварянето на Ормузкия проток, което доведе до рязко поскъпване и промяна в прогнозите за средната цена на нефта за 2026 г.

При сегашните нива на производство се очаква приходите на държавите в Южна Америка да се увеличат с приблизително 43 млрд. долара само за година спрямо базовия/ сценарий, засилвайки централната роля на въглеводородите в публичните финанси от Бразилия до Каракас. В целия регион Petrobras ще спечели най-много: очаква се приходите да се увеличат с 13,1 млрд. долара.

Конфликтът в Близкия изток не само повиши цените на петрола, но и разкри колко опасно концентрирани са глобалните вериги за доставки около Ормузкия проток.

Южна Америка сега се оказва ключов световен играч. Регионът предлага мащаб, геоложки качества и относителна политическа стабилност точно в момент, когато светът търси алтернативи.

Офшорните разработки в Бразилия, Гвиана и Суринам са особено ценни. Ускорени проекти на тези пазари биха могли да осигурят допълнително производство на над 1 милион барела петролен еквивалент на ден през следващото десетилетие, подкрепени от около 33 млрд. долара инвестиции в нови проекти до 2035 г. В Гвиана ExxonMobil се стреми към до 300 000 барела на ден от проекта „Йелоутейл“, който тръгна със средно производство от 250 000 барела на ден. Анализаторите от Rystad смятат, че могат да се отключат допълнителни 80 000-90 000 барела на ден в находищата „Ереа Виту“, „Ягуар“ и „Хамърхед“.

Най-големият потенциал за растеж обаче не е разширяването, а в разработването на нови находища. Проблемът е в ограничения капацитет за изграждането на нови плаващи съоръжения за производство, съхранение и разтоварване.

Венецуела може да добави

910 000 барела на ден до 2035 г., като 57% ще идват от съществуващи находища в източните и западните провинции, където оперативните разходи за средно тежък суров петрол са едва 7-8 долара за барел.

През януари от ExxonMobil определиха Венецуела като „неподходяща за инвестиции“, но вече са изпратили технически екипи за оценка на възможностите. Shell подписа предварителни споразумения с венецуелската държавна компания PDVSA в началото на март за офшорни и наземни проучвания за нефт и газ. Всички срокове остават зависими от облекчаването на санкциите и фискалната реформа.

Доверието на инвеститорите се възвръща,

водено от присъствието на компании като Chevron, Eni, Repsol и Shell. Засиленото участие в слабо разработени находища, особено чрез партньорства с PDVSA, би отключило допълнителен производствен потенциал. „Вака Муерта“ в Аржентина е пример за динамичен растеж. Очаква се производството на суров петрол да достигне 1 милион барела на ден до края на десетилетието, в сравнение с около 600 000 барела сега. В най-оптимистичния сценарий производството може да достигне 1,8 милиона барела на ден. Тогава обаче газопроводът Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) ще се окаже тесен.

Държавите в Южна Америка , които осигурят ясни фискални и регулаторни рамки, са в по-добра позиция да ускорят одобренията за проекти и да се възползват от по-високите цени. Тези, които се колебаят или бавят действията си, просто ще наблюдават как капиталите текат в други посоки, коментира Радика Бансал, старши вицепрезидент, „Изследвания на нефт и газ“ в Rystad Energy.