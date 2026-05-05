Световната "столица на хвърчилата" минава на водород

Пилотен проект ще газоснабдява над 100 000 домакинства и заведения в китайския град Уейфан

Днес, 15:31
Уейфан, световната столица на хвърчилата, е избран за пилотния енергиен проект.
И Китай залага на водорода в енергетиката.

В източната част на страната - провинция Шандун, е в ход първият мащабен проект с комбинирано използване на природен газ и водород. Той обхваща 100 000 домакинства в град Уейфан и заведенията за обществено хранене, съобщи Китайската централна телевизия (CCTV). Уейфан е известен като столицата на хвърчилата - там всяка година се провежда Световното първенство по хвърчила.

Към съществуващата градска газоснабдителна мрежа пилотният проект добавя инсталация за смесване на водород с природен газ с капацитет 30 000 куб.м, която може да регулира съотношението на водорода в сместа от нула до 10 процента. 
Производството на водород се осигурява чрез електролиза на вода. Изграден е и първият в Китай градски газопровод за пренос на водород с обща дължина 5,2 км, както и платформа за тестване на целия процес на смесване и пренос на водород с капацитет до 13 млн. куб. м газ годишно.

Ако в цялата страна се въведе 10-процентно смесване на водород в градското газоснабдяване, това би могло да замести около 15 млрд.куб. м природен газ и да намали емисиите на въглероден диоксид с около 30 млн. тона годишно.
„Реализацията на този проект е „последната крачка“ към прилагането на водородната енергия в градското газоснабдяване", казва Пан Фенгуен от Националния център за иновации в технологиите за горивни клетки.

 

