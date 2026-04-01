Кризата "Ормуз" форсира газовия мегапроект Alaska LNG

Комплексът за 44 млрд. долара включва газопровод и експортен терминал

Днес, 12:00
Войната в Персийския залив и блокирането на Ормузкия пролив засилват интереса към проекти като Alaska LNG, които осигуряват алтернативни източници и маршрути на природен газ.
Войната в Близкия изток рязко вдига интереса на Азия към Аlaska LNG - газов мегапроект на стойност 44 милиарда долара. Водещият инвеститор - Glenfarne, който притежава 75% от проекта, очаква окончателно одобрение за проектния газопровод тази година, а окончателното инвестиционно решение за експортния терминал да бъде взето в началото на 2027 г. 

Според Адам Престидж, президент на Glenfarne Alaska LNG, доставките на LNG могат да започнат през 2031 г.
Компанията в момента работи за подписването на обвързващи споразумения за изкупуване на 80% от планирания капацитет за износ - 20 милиона метрични тона LNG годишно. До момента са осигурени кандидати за 13 млн. тона. След достигането на целта от 20 млн. тона споразуменията ще бъдат превърнати в обвързващи договори, за да се осигури финансиране за проекта.

Най-големите вносители на LNG за Япония - JERA и Tokyo Gas, са подписали предварителни споразумения за закупуване на общо 2 милиона тона годишно от Alaska LNG. Гръцката Danaos също има интерес.   

„Огромното предимство на Alaska LNG е, че товарите втечнен природен газ ще могат да стигнат до Северна Азия от всяка точка на света, без да се налага да преминават през критични места. Ето защо Тайван се присъедини, Тайланд се присъедини, Япония и Корея също се присъединиха за обеми“, обяснява  главният изпълнителен директор на Glenfarne Брендън Дювал.

„Не са необходими някакви специални танкери заради плаващите ледове там. Всеки LNG танкер от цял свят може да пристига и да отплава“, подчертава Дювал. 

Ключови думи:

Alaska LNG, втечнен природен газ, енергиен преход, зелен преход

Още новини по темата

Българската Hydrogenera проби в Германия с мащабен проект за водород
06 Апр. 2026

„Викинг“ пуска първия в света круизен кораб, задвижван с водород
31 Март 2026

Азербайджан започва нови проучвания за нефт и газ в Каспийско море
20 Март 2026

"Балкански поток" се оказа отличник по приходи

19 Март 2026

Депутатите се втурнаха да спасяват въглищата и "Марица Изток"
18 Март 2026

Япония пуска синтетичен метан в газовата мрежа

13 Март 2026

Аржентинският слънчоглед с пестициди ще бъде преработен в биодизел
10 Март 2026

Спирането на катарския газ не е фатално за ЕС
09 Март 2026

Кои са препъникамъните пред водородната енергетика
07 Март 2026

Избухва нова енергийна война
02 Март 2026

В САЩ се задава бум на газови електроцентрали

26 Февр. 2026

Eni пак откри огромни залежи на природен газ край Кот д’Ивоар
24 Февр. 2026

Лондон "закопава" петрол и газ за 190 млрд. евро
21 Февр. 2026

МРРБ класира фирмите за 235 млн. евро инвестиции в Стара Загора
20 Февр. 2026

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Голямото Д потъна в стратегическо мълчание
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Шансът за редовно правителство падна с 90%
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?