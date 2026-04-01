"Сондирай, бейби" - тръгна нова надпревара за нефт и газ

Глобалните енергийни компании се фокусират върху търсенето на нови източници на петрол и газ. Войната в Персийския залив слага край на колебанията за инвестиции в проучвания, стана ясно от изказванията на водещи мениджъри на конференцията CERAWeek в Хюстън. "Трябва да започнем да мислим как ще заместим сегашното производство през следващите години“, коментира на конференцията Франсиско Хеа, директор в Repsol.

През последните години шистовата революция в САЩ обещаваше изобилни и гъвкави доставки, а растежът на соларни и вятърни мощности привидно вещаеше намаляващо търсене на изкопаеми горива. Много компании за добив на петрол и газ избраха да насочат печалбите си към дивиденти и обратни изкупувания на акции, вместо да инвестират в проучвания.

Сега нагласите правят обратен завой. Производителите на петрол и газ се надпреварват да търсят нови залежи, за да да запълнят резервите си през следващото десетилетие, тъй като всяка година производство изчерпва съществуващите находища.

Войната между САЩ и Израел срещу Иран засилва значението на новите ресурси. Ръководители на компании предупреждават, че недостигът на доставки може да продължи по-дълго от очакваното, което прави новите открития още по-важни.

Кой, къде, как

Технологиите помагат на големите петролни компании да съкратят времето между откриването и сондирането на първия петрол. Норвежката компания Equinor се стреми да свие от 5-6 до 2-3 години средния срок от откриването до първия добив. „Работим по различен - няма да одобрявам по един проект, ще одобрявам шест до осем наведнъж“, обяснява директор в компанията.

BP се фокусира върху изграждането на база от открити ресурси и възможности за развитие, за да взима по-бързи решения в кои проекти да инвестира. През 2025 г. BP обяви 12 открития, включително находището Бумеранге в Бразилия и други в Египет и Мексиканския залив. Компанията обяви и открития в Намибия и Ангола чрез съвместното си предприятие Azule Energy с Eni.

Exxon Mobil също набляга на ускоряване, като планира да увеличи производството на петрол и газ до 5,5 млн. барела на ден до 2030 г. Exxon откри нефт в Гвиана. За находището се смята, че съдържа най-малко 11 млрд. барела извлекаем ресурс и се разглежда като най-новото значимо откритие.



Енергиен "глад"

Компаниите осъзнават, че трябва да направят пробив, за да компенсират очаквания недостиг на производство през следващото десетилетие. Shell например очаква недостиг от 350 хил. до 800 хил. барела петролен еквивалент на ден през следващото десетилетие. Британският гигант разглежда петролни или газови проекти във Венецуела и може да даде зелена светлина на един или два до края на годината, ако фискалната и правната ситуация в страната позволяват, съобщи наскоро главният изпълнителен директор Уаел Саван.

В края на 2024 г. общите резерви на Chevron паднаха до най-ниска точка от 10 години. Компанията приключи придобиването на Hess миналата година, което увеличи резервите. Сега главният изпълнителен директор Майк Уърт казва, че съживяването на проучванията е фокус.

Някои правителства предприемат стъпки за сътрудничество, за да стимулират проучванията. В Ангола, водещ производител в Африка, лицензирането, което преди отнемаше от 18 месеца до две години, сега приключва за по-малко от шест месеца, посочва Алсидес Андраде от Националната агенция за петролния газ и биогоривата в Ангола. Страната планира да намали това време до около три месеца.

В същото време Бразилия и Намибия са два примера за страни, където големите петролни компании се затрудняват да направят открития.

Нефтената и газовата индустрия замества под 25% от годишното си производство - драстично по-малко от разцвета на проучванията през 50-те до 70-те години на XX век, посочва главният изпълнителен директор на Occidental Вики Холуб.

Ръководителите на петролни компании често казват, че проучванията са рисковани и се свеждат до изкуство, а не до прецизна наука. Но днес е ясно, че няма да стане само със сливания и придобивания и че трябва да поемат рискове.

* Изразът "Сондирай, бейби, сондирай" (Drill, baby, drill) е използван за първи път от Майкъл Стийл (бивш вицегубернатор на Мериленд) през 2008 г., когато цените на петрола чупят рекорди. Тогава на конгреса на Републиканската партия Стийл призовава за курс към енергийна независимост на САЩ чрез увеличаване на собствените добиви на нефт и природен газ.