Индия дава $18-20 млрд. за нови сондажи за нефт и газ

Индийската държавна корпорация за нефт и газ (ONGC) планира да инвестира между 18 и 20 милиарда долара в нови сондажи, за да укрепи енергийната сигурност на страната, съобщи „Economic Times“.

Вече е обявен търг за наемане на сондажни платформи за най-мащабната кампания в историята на страната.

Индийското правителство иска да увеличи местното производство на нефт и газ, за да намали огромната зависимост на страната от вноса, който при нефта надхвърля 80%, а при природния газ е над половината от потреблението. Темата става още по-важна зарази енергийната криза, породена от войната в Персийския залив и блокираните доставки през Ормузкия пролив.

Миналото лято премиерът Нарендра Моди обяви началото на национална програма за проучване на дълбоководни находища, като заяви: „Индия ще оползотвори своите енергийни ресурси в дълбоките води, като по този начин ще укрепи

енергийната си самостоятелност и ще намали зависимостта си от вноса на горива от чужбина.“

Само месец след изявлението на Моди Oil India съобщи за първото си откритие на газ в Андаманско море – изобщо

първото откритие на въглеводороди в този басейн. Това може да промени изцяло ситуацията по отношение на самодостатъчността на Индия в областта на природния газ, коментира Rystad Energy.