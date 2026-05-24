Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

OMV започва добив от най-голямото газово находище в Австрия

26 Май 2026
Стартът на производството е даден. За Австрия проектът е ключов.
Linkedin OMV
Стартът на производството е даден. За Австрия проектът е ключов.

OMV започва добив от най-голямото находище на природен газ в Австрия за последните 40 години, съобщи CEEnergyNews. Става дума за сондажа „Витау“. В първата фаза ще се добиват 11 тераватчаса - около 1 млрд.куб.м газ. Това е равно на годишното потребление на топлоенергия на около 100 000 домакинства за десет години.

В първата фаза инвестицията възлиза на около 150 млн. евро - около 70 млн. евро за сондиране и 80 млн. евро за инфраструктура и оборудване.
След пълното си разработване се очаква сондажът „Витау“ да удвои производството на газ на OMV в Австрия. С прогнозни ресурси от 48 тераватчаса (около 4,2 млрд. куб.м) той ще допринесе за значително удължаване на местното производство на газ за много години напред. OMV смята, че има мегдан и за допълнителни инвестиции в региона в размер на около 500 млн. евро, но конкретните решения ще зависят от пазарните условия.

Витау (Wittau) е най-голямото ново газово находище в Австрия страната от 40 години насам. Открито е от OMV. Намира се на около 20 км източно от Виена. Проучвателните работи във „Wittau Tief-2a“ и „Wittau West Tief 1“ достигат до 5000 метра дълбочина.Това е ключов проект за националната енергийна сигурност на Австрия.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ОМВ, природен газ, зелен преход, енергиен преход

Още новини по темата

Норвегия измести Русия като №1 в света по износ на тръбен газ

24 Май 2026

Световната "столица на хвърчилата" минава на водород

19 Май 2026

"Шел" спечели търга за доставка на газ у нас през Турция

12 Май 2026

Норвегия се връща към газови находища, затворени миналия век
09 Май 2026

САЩ, Канада и други страни бързо компенсират шока "Ормуз"
01 Май 2026

Южна Америка може да увеличи рязко добивите на петрол

29 Апр. 2026

Утайки от отпадните води се превръщат в зелен газ

27 Апр. 2026

Токът в България постави нов рекорд - минус 100 евро за мегаватчас
25 Апр. 2026

„Овергаз“ отчете спестяване на 20 509 т вредни емисии само за година

23 Апр. 2026

Унгарската МОЛ обяви голямо газово находище в Пакистан
21 Апр. 2026

Китай и африкански държави печелят от "ормузката криза"
15 Апр. 2026

Индия дава $18-20 млрд. за нови сондажи за нефт и газ
13 Апр. 2026

"Сондирай, бейби" - тръгна нова надпревара за нефт и газ

07 Апр. 2026

Кризата "Ормуз" форсира газовия мегапроект Alaska LNG
07 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса