Унгарската МОЛ обяви голямо газово находище в Пакистан

„МОЛ Пакистан“, дъщерно дружество на базираната в Унгария „МОЛ Груп“, обяви ново голямо газово находище в Пакистан.

"Потвърдено е значително откритие на природен газ и кондензат в проучвателния сондаж „Билитанг-1 СТ-1“ в провинция Кибер-Пактунква, съобщи „Дейли Таймс“. Сондажът е с дебит от 750 400 куб. метра на ден.

Това е второто голямо откритие за воденото от МОЛ съвместното предприятие в Пакистан през последните 18 месеца - след като „Разгир-1“, което бе обявено през август 2024 г.

Забележителното е, че двете открития, направени в рамките само на 18 месеца, са в район, който се проучва почти три десетилетия. "Нашите специалисти доказват, че може да се стигне до значителни резултати дори на места, сондирани 27 години,“ коментира Адам Солт Ласло, главен изпълнителен директор на „МОЛ Пакистан“. Унгарците работят в Пакистан от 1999 г.

Пакистан заедно с Китай и Индия е сред големите вносители на природен газ и петрол.

Още надежди

След близо две десетилетия прекъсване Исламабад обяви конкурси за проучвания на 40 офшорни блока за нефт и природен газ с обща площ 53 500 кв. километра. През ноември 2025 г. 23 от блоковете бяха възложени на четири консорциума, водени от местни енергийни компании - държавните Oil and Gas Development, Pakistan Petroleum и Mari Energies, както и частната Prime Energy.

Турската компания TPAO си осигури 25% дял в един от блоковете, след като подписа споразумение за съвместно участие с Pakistan Petroleum. Други партньори са базираната в Хонконг United Energy Group и местни производители.

Офшорната зона на Пакистан, която е с площ от 300 000 кв. км и граничи с богатите на енергия Оман, ОАЕ и Иран, е слабо проучена. От обявяването на независимостта на страната през 1947 г. досега там са прокарани едва 18 сондажа, което е недостатъчно за пълна оценка на въглеводородния потенциал. Пакистан, който внася около половината от своя петрол, се стреми да съживи чуждестранния интерес, след като неуспехът на сондажа Kekra-1 през 2019 г. доведе до оттеглянето на американския гигант Exxon Mobil.