Норвегия увеличава износа на природен газ за Европа

Equinor започна производство на природен газ от находището Ейрин в Северно море, съобщи worldoil.com. Така норвежката компания осигурява нови обеми за износ към Европа.

"Ейрин" е открито още през 1978 г., но дълги години е било смятано за нерентабилно. Сега то се разработва като подводно съоръжение с връзка към платформата "Джина Крог", като газът се изнася през "Слайпнер" - един от ключовите центрове на Норвегия за доставки за Европа.

Очаква се от новото находище, свързано с подводна връзка, да бъдат добити около 27,6 млн. барела нефтен еквивалент газ и кондензат. Проектът беше разработен в съкратени срокове - за около три години. От Equinor обясниха, че са ускорили работата, тъй като норвежкият газ придобива все по-голямо значение за европейските доставки след руската инвазия в Украйна.



Общата инвестиция в проекта се оценява на 4,5 милиарда норвежки крони. От Equinor заявиха, че "Ейрин" ще помогне за удължаване на икономическия живот на платформата "Джина Крог" до 2036 г.