Азербайджан започва нови проучвания за нефт и газ в Каспийско море

Държавната нефтена компания SOCAR започва нов етап на проучвания в азербайджанския сектор на Каспийско море. Подробните изследвания на морското дъно в структурата „Гошадаш“ са подготовка за следващата фаза - мащабното

сеизмично проучване, пише The Caspian Post. SOCAR е най-големият доставчик на природен газ за България.

Новината идва на фона на енергийната криза заради войната в Близкия изток и растящи цени на енергоресурсите.

Структурата „Гошадаш“ се намира в близост до полуостров Абшерон и е част от Южния каспийски басейн – един от най-богатите на нефт и газ райони в света. Големите находища в региона включват „Азери-Чираг-Гунашли“ (ACG) – най-големия нефтен комплекс в страната, и газовото находище „Шах Дениз“, което представлява гръбнака на Южния газов коридор, доставящ природен газ за Европа.

Близостта на „Гошадаш“ до тези проекти предизвиква значителен интерес. Геоложките проучвания сочат, че подобни седиментни формации се простират в целия Южен каспийски басейн, което повишава вероятността за откриването на нови находища на въглеводороди.

Специалистите ще проучат внимателно морфологията и геология на морското дъно, за да определят най-подходящите места за разполагане на оборудването. Тази фаза включва подробно картографиране, идентифициране на потенциални препятствия и оценка на геоложката стабилност в целевата зона на проучването.



