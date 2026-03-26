Бойко Борисов откри, че собственият природен газ прави хората богати

След поредица от енергийни кризи и в ГЕРБ разбраха, че няма нищо по-добро и по-важно от това да добиваш собствени ресурси.

"В България има големи залежи на конвенционален и шистов газ. Пред нас има огромна възможност - можем да захранваме цяла Европа с газ. Затова партиите трябва да търсят консенсус", обяви лидерът на партията Бойко Борисов, който е на предизборна обиколка в Северозападна България.

Борисов посочи, че районът на Червен бряг има значителен потенциал за добив на шистов газ - около 1 трилион куб. метра. "Има и на други места в страната. Съвременните технологии вече са толкова еко. Тук партиите и политиците трябва да се обединят, да накарат населението да се радва, че ще има отчисления за общините, за бюджета, че собствениците на земи могат да получат акции и да станат богати олигарси", обясни лидерът на ГЕРБ.

През 2012 г. именно ГЕРБ наложи мораториум върху проучването и добиването на шистов газ - при това безсрочен, и досега не е имало никакви знаци за промяна. Голямата изненада дойде преди дни на партийния конгрес, когато темата за собствения природен газ внезапно изскочи като супер важна и приоритетна. Бойко Борисов, а след него и Делян Добрев държаха речи колко е важно да сме енергийно независими и да добиваме наш газ.

"Ако България започне да добива газ, тя има потенциал не само да задоволява своите потребности, но и да изнася в Европа", коментира пред симпатизанти в Лом Бойко Борисов. Преди дни на конгреса на ГЕРБ той заяви: "България лежи на злато" - запасите на конвенционален и шистов газ са повече от 1 трилиона куб. метра".

Делян Добрев доразви темата така: "През последните години, благодарение на направените над 2 милиона сондажа за шистов газ, САЩ станаха най-големият износител на газ в света. Мораториумът бе наложен преди 14 години заради опасения, че при проучванията и добива се използват химикали. Но технологиите вече са много напреднали - могат да се използват само вода и пясък, което премахва дори минималната опасност за околната среда, която е имало досега."

Добрев също като Бойко Борисов изрази надежда, че ще се стигне до национален консенсус за вдигането на мораториума - по примера на Великобритания, която налози забрана, но размисли и вдигна ограниченията.

Дясната партия "Синя България" първа обяви в предизборната битка, че ще работи за това България да използва собствените си газови находища на сушата. Преди дни и от ПП-ДБ се чуха гласове, че е крайно време да бъде отменена забраната. В момента има проучвания, но само във водите на Черно море. Консорциуми сондират за нефт и газ в два блока в нашата акватория - "Хан Аспарух" и "Хан Тервел". Според енергийни експерти обаче има огромни запаси на сушата, които стоят неразработени и безполезни заради мораториума.