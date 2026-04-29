САЩ, Канада и други страни бързо компенсират шока "Ормуз"

На фона на паникьорски реакции за недостиг и цени на горивата икономистът Георги Ангелов предложи по-ведър поглед към ситуацията. Според него специално по отношение на природния газ големите играчи реагират енергично, за да заместят нарушените заради блокадата на Омрузкия проток доставки.

"От два месеца се говори, че световните доставки на втечнен газ са намалели с 20% заради затварянето на протока Ормуз. Защото толкова е делът на Катар и ОАЕ. Обаче пазарите на газ не се шокират твърде много, за разлика от петролния пазар", пише Ангелов в профила си във Фейсбук и обяснява защо е така:

"Вече имаме данни за март и те показват, че всъщност износът на втечнен газ е спаднал само с 6.8% на годишна основа - а не с 20%. Спадът е три пъти по-малък от директния ефект от затварянето на протока. Обяснението е просто. Износът на Катар и ОАЕ наистина намалява рязко, с около 7 милиона тона. Но в същото време расте износът на други страни - основно на САЩ и Канада, но също и на Русия, Ангола, Конго, Австралия и др., като цяло увеличението е 4.4 милиона тона.

С други думи, през март се отчита 7 млн. тона спад заради Ормуз и 4.4 млн. растеж от други страни. Тоест още през първия месец газовият пазар компенсира около две трети от спада заради иранската криза. В регионален аспект спадовете са концентрирани в азиатските страни (Европа почти не внася катарски газ)", посочва Георги Ангелов в публикацията си.

А откъде идват допълнителните количества?

Ето откъде:

"През март в САЩ се увеличи производството от два нови терминала за газ. В Канада първият терминал за втечнен газ постепенно увеличава натоварването си (съоръжението е на европейската компания "Шел"). В Конго през февруари започна работа втората фаза на терминала на италианската "Ени". Друга европейска компания - BP - пусна нов терминал в Сенегал и Мавритания. В останалите страни няма нови терминали, а повишено натоварване на съществуващите", обяснява Ангелов. И посочва, че увеличаването на количествата ще продължи през следващите месеци:

"През април беше натоварено първото карго на най-новия терминал в САЩ - Golden Pass, който е собственост на Катар. По ирония на съдбата в момента Катар не може да изнася газ от собствената си територия, но изнася газ от Америка. През есента се очаква да влезе в експлоатация втори блок на терминала, а трети блок - в началото на 2027 г.

Десетина други терминала в Канада, САЩ и Мексико са в процес на строеж. В други страни с евтин газ също върви строителство на терминали за втечнен газ – включително Австралия, Конго, Нигерия, Мозамбик, Русия, Аржентина. Когато бъдат завършени всички тези проекти, пазарът на газ ще е много по-устойчив, с висока конкуренция и ниски цени. Дотогава ситуацията ще е нестабилна и ще се влияе от новините от Иран", заключава Георги Ангелов.

(Източник на данните: Gas Exporting Countries Forum, Monthly Gas Market Report, April 2026)