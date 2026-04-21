Катарският гигант QatarEnergy вече произвежда втечнен газ в Тексас

Партньор в мегапроекта е американската ExxonMobil

05 Май 2026
Това е  Sabine Pass - огромен терминал в южен Тексас, близо до границата с Мексико, важна точка за експорт на ВПГ.
Golden Pass LNG - съвместно предприятие на ExxonMobil и QatarEnergy, започна производство и износ на втечнен природен газ в Тексас. Това е един от най-големите експортни проекти в САЩ. Exxon съобщи, че първият танкер с втечнен газ вече е на път. 

„Започнахме производството на LNG в нашия терминал Sabine Pass.  Това е първата производствена линия", посочи Алекс Сава, президент на Golden Pass.
QatarEnergy има 70% дял в проекта, а Exxon - 30%. На първия етап от производството QatarEnergy ще получава малко над 4 млн. тона годишно, а Exxon - близо 2 млн. т. 

След като заработи на 100%, Golden Pass ще може да произвежда 18 милиона метрични тона втечнен газ годишно. 

Форсмажор 
Проектът е особено важен на фона на Ормузката криза. Катар е един от най-големите доставчици на втечнен газ в света, но производството му силно пострада от военните действия в залива. На 24 март QatarEnergy, вторият по големина износител на втечнен природен газ в света, обяви производствен форсмажор, позовавайки се на конфликта в Близкия изток. От компанията уточниха, че в Катар са извадени от строя  съоръжения, представляващи близо 20% от световните доставки на ВПГ. Щетите по тези инсталации може да струват на QatarEnergy минус 17% от обичайното производство за период до пет години. 


 

