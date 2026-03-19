Иран удари най-големия комплекс за втечнен газ в Катар

Иран нанесе удар по катарското пристанище Рас Лафан, където се намира един от най-големите центрове за втечнен природен газ в света (LNG). Именно оттам тръгват танкерите с гориво за Азия и Европа. Работата на Рас Лафан е преустановена, правят се опити да се потуши пожарът на обекта.

Часове, след като съоръжението беше ударено от ракети и бяха нанесени сериозни материални щети, Иран предприе нова ракетна атака по газовия хъб тази нощ, което предизвика нови пожари. QatarEnergy заяви, че екипи за спешно реагиране са овладели ситуацията, но се изисква време, за да се охладят инсталациите и да се оценят щетите, преди евентуално отново да заработят.

Катарските екипи за гражданска защита обявиха след това, че са овладели пожарите в Рас Лафан.

Последствията от удара по завода за LNG в Катар представляват сериозна заплаха за цялата световна икономика, а ефектът от тях може да се усеща в продължение на две години, смятат експерти.

Цената на петрола сорт Brent достигна $112.84 за барел за първи път от 9 март 2025 г. Това увеличение с 5.1%, докато цената на West Texas Intermediate се покачи с 2,5% до 98,69 долара на азиатските борси, които първи отвориха в четвъртък.

Катар обяви иранските военни аташета и аташетата по сигурността за „персона нон грата“ и им заповяда да напуснат страната в рамките на 24 часа. „Както военното аташе, така и аташето по сигурността в посолството, заедно с работещите в двете служби на аташетата, са обявени за персона нон грата. Катар изисква те да напуснат територията на държавата в рамките на максимум 24 часа“, се казва в съобщение на МВнР на Катар в социалните мрежи.

Иранският удар е в отговор на израелска атака срещу съоръженията в огромното газово находище „Южен Парс”, което е от стратегическо значение и осигурява около 70 процента от потреблението на газ в Ислямската република.

„Предупреждаваме ви още веднъж, че направихте голяма грешка, атакувайки енергийната инфраструктура на ислямската република - обяви Корпусът на гвардейците на Иран в изявление. - Ако това се повтори отново, по-нататъшни атаки срещу вашата енергийна инфраструктура и тази на вашите съюзници няма да спрат, докато тя не бъде напълно унищожена.“

Американският президент Доналд Тръмп пък даде да се разбере, че има разногласия между САЩ и Израел по избора на целите и начина на атакуване на ирански съоръжения. Той заяви, че атаката срещу иранското газово находище „Южен Парс“ е извършена от Израел и че нито САЩ, нито Катар са замесени в нея.

„САЩ не знаеха нищо за тази конкретна атака, а Катар по никакъв начин не е бил замесен в нея, нито е имал представа, че това ще се случи“, написа Тръмп в своята социална мрежа Truth Social.

Той същевременно предупреди Иран да не предприема удари срещу Катар, защото в противен случай САЩ ще унищожат „цялото газово поле с такава сила и мощ, каквито Иран никога досега не е виждал". Тръмп уточни, че Израел е засегнал „сравнително малка част" от "Южен Парс" и, че находището няма да бъде мишена занапред, ако Иран се въздържи от нови атаки.